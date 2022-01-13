Молдавия не может оплачивать российский газ, но ни у кого и не найдёт топлива дешевле, считает кандидат экономических наук Владимир Дорохов. Предложенные «Газпромом» условия являются самыми выгодными из того, что компания предлагала партнёрам, объяснил он ФБА «Экономика сегодня».

Молдавия не в состоянии оплачивать российский газ, их экономическое положение не позволяет совершать своевременные платежи. Здесь важно отметить, что альтернативы для Кишинёва также не существует: они могут закупать топливо у других партнёров, однако оно будет дороже, — сказал Дорохов.

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Он добавил, что Молдавия не оплачивает газ своевременно и это не изменится: у страны большие финансовые проблемы. Долгосрочный договор с Молдавией Дорохов назвал невыгодным для «Газпрома». Если задержка выплат продолжится, поставку газа прекратят, предположил экономист.

Правительство Молдавии вновь обратилось к "Газпрому" с просьбой отсрочки выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на пресс-конференции во вторник.

Правительство Молдовы

"Вчера у меня был разговор с господином Миллером (председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером - прим. ТАСС), в ходе которого мы попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства. Дискуссии продолжаются", - сказал Спыну.

По его словам, до конца этой недели молдавско-российское газораспределительное предприятие "Молдовагаз" рассчитается за топливо, полученное в декабре прошлого года.

"С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем", - заверил Спыну.

При этом он представил прогнозы, согласно которым "Молдовагазу" не хватит около €25 млн, чтобы до 20 января выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в этом месяце.

Он отметил, что газораспределительное предприятие должно будет также изыскать средства для выплаты аванса.

"На следующей неделе должен собраться наблюдательный совет "Молдовагаза", на котором представители "Газпрома" и молдавского правительства еще раз обсудят этот вопрос", - проинформировал Спыну.

Энергетический кризис

По словам Спыну, Молдавия подписала выгодный контракт с компанией "Газпром", который позволил сэкономить за три месяца $330 млн.

"У нас хороший контракт по отношению к ценам на рынке. Простые расчеты показывают, что только за прошедшие [с октября, когда был подписан контракт с "Газпромом",] три месяца экономия составила порядка $330 млн", - отметил он.

Спыну подчеркнул, что энергетический кризис в Молдавии связан с ростом цен на газ в Европе.

Он уточнил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была $450 за тысячу куб. м, а в январе выросла до $646. Цена, пояснил вице-премьер, взмыла вверх из-за роста котировок на европейских газовых биржах и стоимости корзины нефтепродуктов, к которым по контракту с "Газпром" привязана закупочная цена.

Правительство Молдавии готовит дополнительные меры с целью оказания поддержки населению в связи с увеличением цен на газ, заявил Андрей Спыну.

"Мы видели платежки, видели реакцию людей, понимаем ее. Люди с обеспокоенностью смотрят на рост тарифов на газ. Мы сделаем все, чтобы найти альтернативы: правительство готовит дополнительные меры поддержки населения", - сказал он.

"Мы в сложной ситуации. Газовый кризис не закончился ни в ноябре, ни в декабре. Он закончится, когда на европейском уровне цены окончательно упадут. Газовый кризис - это не кризис Молдовы, а европейского пространства, затрагивающего нашу страну напрямую. Повлиять на него Молдова не может, у правительства мало инструментов для снижения цены", - сказал вице-премьер.

Тем не менее, по его словам, "в ближайшее время может собраться комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить возможность введения новых мер поддержки населения".

Заседание российско-молдавской межправкомиссии

Кроме того, Спыну заявил, что заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в марте.

"В ноябре состоялся визит министра иностранных дел и европейской интеграции Николая Попеску в Россию, в Москву. Господин Попеску - председатель молдавско-российской межправкомиссии с молдавской стороны, с российской - господин [министр сельского хозяйства Дмитрий] Патрушев. На встрече, которая состоялась в ноябре, стороны пришли к соглашению, что заседание комиссии состоится в марте, точная дата будет объявлена позже", - сказал Спыну.

Ранее он сообщал, что на заседании планируется обсудить сотрудничество в области энергетики. В частности, молдавская сторона намерена предложить подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Его частью, как ожидается, станет обязательство сохранить статус российско-молдавского предприятия "Молдовагаз", не допускать насильственной реорганизации предприятия до урегулирования задолженности перед "Газпромом".

Последнее заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству прошло в онлайн-формате в октябре 2020 года. Его участники договорились продолжить подготовку соглашений о сотрудничестве в сфере трудовой миграции, в области социального обеспечения, меморандума о взаимопонимании в области межрегионального сотрудничества, защиты прав потребителей, дорожной карты по реализации соглашения о научно-техническом сотрудничестве между академиями наук.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. В соответствии с новым контрактом в ноябре цена на газ для Молдавии составила $450 за тысячу кубометров.

Одними из главных условий нового контракта являются своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей. Важным пунктом является договоренность в срок до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

Молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» полностью закрыла долг перед «Газпромом» за поставленное в декабре топливо. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. В этой связи администрация предприятия благодарит потребителей, погасивших свои счета до истечения их крайнего срока оплаты», — говорится в сообщении.

В ближайшее время компания сосредоточится на сборе всех оставшихся платежей за декабрь, а также за текущее потребление, чтобы перечислить «Газпрому» средства за январские поставки. Сроки оплаты истекают 15 января для небытовых, и 20 января для бытовых потребителей.

С 1 января Молдавия закупает у России газ по новой цене в $647 за тысячу кубометров. Из-за повышения стоимости топлива страна оказалась на грани энергетического кризиса. Вице-премьер республики Андрей Спыну заявлял, что тариф на газ для населения может вырасти на 30%, если закупочная цена останется на нынешнем уровне. В противном случае Кишинев не сможет расплачиваться с Москвой за поставленное топливо.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обратился к властям республики с призывом запросить переговоры с Россией на высшем уровне для того, чтобы обсудить газовый кризис.

«Призываю высшее руководство Молдавии одуматься… и срочно запросить переговоры на высоком уровне с нашими стратегическими российскими партнерами для того, чтобы найти возможность помочь молдавскому народу пережить эту зиму», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Молдавию и её граждан в ближайшие недели полностью накроет энергетический кризис с непомерным повышением тарифов и цен на большинство товаров и услуг.

Ранее молдавский премьер Наталья Гаврилица охарактеризовала политику страны по отношению к России как спокойную и взвешенную. По её мнению, Молдавия находится в положении маленького государства в «очень сложном регионе».

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» сообщило правительству Молдавии об угрозе приостановки поставок газа из-за финансовых трудностей, сообщает ТАСС.

«Молдовагаз» проинформировал комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями», — заявила пресс-служба молдавского правительства.

«Молдовагаз» ведёт переговоры с молдавскими банками о займе для оплаты «Газпрому» части текущего потребления российского газа в январе. Об этом информирует пресс-служба молдавского предприятия.

«Переговоры о предоставлении краткосрочного коммерческого кредита с целью оплаты части текущего потребления в январе в пользу ПАО «Газпром» ведутся с ключевыми банковскими учреждениями страны», — отметили в пресс-службе.

В компании заявили, что сложности получения кредита связаны с финансовым состоянием и большой исторической задолженностью «Молдовагаза» перед «Газпромом».

Также в «Молдавагазе» заявили, что «риск прекращения поставок природного газа действительно существует», поэтому предприятие совместно с правительством Молдавии работает над выходом из ситуации.

Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» проинформировал правительственную комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений, и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями.