Матвиенко назвала главных жертв роста цен

Пенсионеры больше всего пострадали от скачка цен в прошлом году, эту категорию россиян в качестве главных жертв роста стоимости на продукты и услуги назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

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По ее мнению, предложенная президентом Владимиром Путиным индексация пенсий выше инфляции окажет необходимую поддержку пенсионерам. Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6 процента будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила она. Ранее в верхней палате парламента уже обещали, что пособия проиндексируют задним числом.

Средний размер пенсии после исполнения поручения Путина об индексации вырастет на 1,4 тысячи рублей. В законе о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов заложена индексация пенсий на 5,9 процента, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год. Однако реальная инфляция, по предварительным подсчетам Росстата, составила 8,39 процента.