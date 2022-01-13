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47 минут назад

Матвиенко назвала главных жертв роста цен

Пенсионеры больше всего пострадали от скачка цен в прошлом году, эту категорию россиян в качестве главных жертв роста стоимости на продукты и услуги назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Матвиенко назвала главных жертв роста цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, предложенная президентом Владимиром Путиным индексация пенсий выше инфляции окажет необходимую поддержку пенсионерам. Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6 процента будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила она. Ранее в верхней палате парламента уже обещали, что пособия проиндексируют задним числом.

Средний размер пенсии после исполнения поручения Путина об индексации вырастет на 1,4 тысячи рублей. В законе о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов заложена индексация пенсий на 5,9 процента, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год. Однако реальная инфляция, по предварительным подсчетам Росстата, составила 8,39 процента.

Предпосылок для снижения цен на продукты в России нет, нужны меры поддержки для бедных слоев населения в виде раздачи денег на еду, заявил ранее заместитель председателя Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

Экономика,Дмитрий Леонов,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,Росстат,РИА Новости,
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