Европа осталась без половины запасов газа в хранилищах

В среду заполненность газом подземных хранилищ Европы достигла отметки ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

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Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года. Прежде самое раннее с начала календарного года снижение запасов ниже 50% было достигнуто в 2017 году и пришлось на 19 января, передает ТАСС.

12 января 2022 года отбор газа составил 814,66 млн кубометров при закачке в 22,64 млн кубометров. ПХГ заполнены на 49,33%. В них находится около 53,26 млрд кубометров (в 2021 году было на 17,7 млрд больше).

При этом на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу, рекордным для этого периода времени оказались поставки с СПГ-терминалов – 360–380 млн кубометров в сутки. Запасы СПГ достаточно высоки для середины января: на 25% выше, чем в 2021 году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за пять лет.