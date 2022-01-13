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55 минут назад

ПХГ Европы опустели более чем наполовину

В среду заполненность газом подземных хранилищ Европы достигла отметки ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Европа осталась без половины запасов газа в хранилищах
Фото: ReutersReuters

Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года. Прежде самое раннее с начала календарного года снижение запасов ниже 50% было достигнуто в 2017 году и пришлось на 19 января, передает ТАСС.

12 января 2022 года отбор газа составил 814,66 млн кубометров при закачке в 22,64 млн кубометров. ПХГ заполнены на 49,33%. В них находится около 53,26 млрд кубометров (в 2021 году было на 17,7 млрд больше).

Европе предсказали долгую зависимость от российского газа

При этом на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу, рекордным для этого периода времени оказались поставки с СПГ-терминалов – 360–380 млн кубометров в сутки. Запасы СПГ достаточно высоки для середины января: на 25% выше, чем в 2021 году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за пять лет.

Накануне Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений. С 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию.

Экономика,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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