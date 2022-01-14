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16 минут назад

Сенат США отказался от санкций против «Северного потока-2»

Сенат Конгресса США отклонил проект закона республиканца Теда Круза о введении новых ограничительных мер против российского трубопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

Сенат США отказался от санкций против «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа. Документ не набрал необходимые 60 голосов из 100 возможных, потому не был утвержден сенаторами. Согласно законопроекту, предлагалось ввести санкции в отношении российского проекта, а также организаций, ответственных за его проектирование, строительство и эксплуатацию.

Кроме того, американский Конгресс получил бы право проголосовать за повторное введение санкций в случае, если глава государства решит их отменить.

Ранее издание Politico написало, что Сенат, вероятнее всего, не утвердит инициативу. Демократы, которые высказывались в поддержку новых рестрикций в отношении трубопровода, «сигнализировали об изменении своей позиции». 10 января замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин встретились с сенаторами-демократами, чтобы убедить их не поддерживать этот документ.

Экономика,Компании,Тед Круз,Виктория Нуланд,Сенат США,Конгресс США,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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