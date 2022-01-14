Сенат США отказался от санкций против «Северного потока-2»

Сенат Конгресса США отклонил проект закона республиканца Теда Круза о введении новых ограничительных мер против российского трубопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

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Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа. Документ не набрал необходимые 60 голосов из 100 возможных, потому не был утвержден сенаторами. Согласно законопроекту, предлагалось ввести санкции в отношении российского проекта, а также организаций, ответственных за его проектирование, строительство и эксплуатацию.

Кроме того, американский Конгресс получил бы право проголосовать за повторное введение санкций в случае, если глава государства решит их отменить.