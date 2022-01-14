В Германии назвали последствия отключения России от SWIFT

Отключение России от банковской системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса.
«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — сказал он.
По словам эксперта, если Россию все-таки отключат от SWIFT платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. В результате таких действий Запад «не получит никакого выигрыша». При этом особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией.
«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — отметил Хермес.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение России от международной системы платежей SWIFT невыгодно никому, в этом случае Европе пришлось бы отказаться от российских товаров. Силуанов напомнил, что РФ — участник международного рынка.
«SWIFT - это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили», — считает глава Минфина.