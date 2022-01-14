Европейские газовые хранилища опустели наполовину

Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы 13 января опустилась ниже 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Впервые это произошло так рано с начала года.

Отбор газа из ПХГ Европы 12 января составил 814,66 млн куб. м. Закачка в хранилища составила 22,64 млн куб. Так, европейские ПХГ уже заполнены менее чем наполовину – на 49,33%.

В настоящее время в европейских хранилищах находится около 53,26 млрд куб. м газа, что на 17,7 млрд куб. м меньше, чем годом ранее. Также на рынке зафиксирован рост потоков газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в связи с увеличением числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу. Для середины января запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа на 25% выше, чем в 2021 году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за последние пять лет.