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21 минуту назад

Европейские газовые хранилища опустели наполовину

Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы 13 января опустилась ниже 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Впервые это произошло так рано с начала года.

Отбор газа из ПХГ Европы 12 января составил 814,66 млн куб. м. Закачка в хранилища составила 22,64 млн куб. Так, европейские ПХГ уже заполнены менее чем наполовину – на 49,33%.

В настоящее время в европейских хранилищах находится около 53,26 млрд куб. м газа, что на 17,7 млрд куб. м меньше, чем годом ранее. Также на рынке зафиксирован рост потоков газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в связи с увеличением числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу. Для середины января запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа на 25% выше, чем в 2021 году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за последние пять лет.

Накануне, 13 января, «Газпром» сообщил, что предоставил Европейской комиссии часть данных о поставках в период скачка биржевых цен на газ этой зимой. По словам председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, «Газпрому» и другим компаниям направили официальные запросы по делу о сокращении поставок. Она указала на наличие трех вариантов развития событий. Еврокомиссия может прийти к тому, что нарушений договоренностей не было, либо назначить штраф. Третий вариант – урегулирование. Оно предусмотрено при условии, что компания обязуется прекратить нарушения и исправить ситуацию.

Экономика,Видео,Газпром,Еврокомиссия,ИТАР-ТАСС,
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