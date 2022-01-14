Минфин назвал главные риски для экономики России

Главными рисками для роста российской экономики в 2022 году являются дефицит рабочей силы, геополитика и ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума, передает «Прайм».

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Силуанов добавил, что дефицит рабочей силы может подстегнуть рост производительности труда. Он отметил, что в настоящее время ситуация на рынке труда схожа с той, которая некоторое время назад наблюдалась в электроэнергетике: когда ресурсы стоили дешево, у компаний не было никаких стимулов внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью.

«Есть риски ESG. Большой риск у нас — геополитика тоже. И торговый протекционизм», – подчеркнул Силуанов.

Говоря о последнем, он отметил, что несколько лет назад запрет на экспорт каких-либо товаров выглядел бы дико, однако сегодня такие решения вводятся и обсуждаются. По словам министра, это будет мешать росту не только российской, но мировой экономики.

Силуанов призвал власти РФ всерьез заняться снижением рисков для акционерного капитала.

«Деньги есть, прибыли большие, огромные», – отметил министр, добавив, что эти средства нужно направить в новые рабочие места, в новые производства.