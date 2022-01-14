Минфин назвал главные риски для экономики России

Главными рисками для роста российской экономики в 2022 году являются дефицит рабочей силы, геополитика и ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума, передает «Прайм».
Силуанов добавил, что дефицит рабочей силы может подстегнуть рост производительности труда. Он отметил, что в настоящее время ситуация на рынке труда схожа с той, которая некоторое время назад наблюдалась в электроэнергетике: когда ресурсы стоили дешево, у компаний не было никаких стимулов внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью.
«Есть риски ESG. Большой риск у нас — геополитика тоже. И торговый протекционизм», – подчеркнул Силуанов.
Говоря о последнем, он отметил, что несколько лет назад запрет на экспорт каких-либо товаров выглядел бы дико, однако сегодня такие решения вводятся и обсуждаются. По словам министра, это будет мешать росту не только российской, но мировой экономики.
Силуанов призвал власти РФ всерьез заняться снижением рисков для акционерного капитала.
«Деньги есть, прибыли большие, огромные», – отметил министр, добавив, что эти средства нужно направить в новые рабочие места, в новые производства.
Ранее Силуанов заявил, что инфляционные проблемы в России удастся решить к концу 2022 года. 12 января Росстат сообщил, что инфляция в декабре 2021 года составила 0,82%, а в целом за 2021 год - 8,39%.