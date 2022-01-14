Автор польского портала Myśl Polska Анджей Щенсняк заявил, что борьба Польши с российским газа привела к потере выгодного для нее транзита. По его словам, Варшава все равно пользуется газом из РФ, но по менее удобным схемам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Щенсняк отметил, что экспортный отрезок газопровода «Ямал - Европа» «замер» под конец 2021 года.

«Российский природный газ перестали подавать на запад через пункт приема Мально 21 декабря в шесть часов утра, с тех пор - тишина», - написал он.

По его словам, польские пропагандистские СМИ пытаются «невнятно объяснить», чем это хорошо для страны, хотя лишь недавно объявляли, что «Газпром» от Ямала не откажется».

Россия выполняет свои контрактные обязательства через две точки входа газопроводов в Польшу - Дроздовичи (из Украины) и Кондратки (из Белоруссии). Автор Myśl Polska заявил, что газ, который Варшава также вынуждена импортировать из Германии, свидетельствует о «полном уничтожении Польшей своей транзитной позиции».

По мнению Щенсняка, Польше стоило бы побороться за то, чтобы выгода, которую она может извлечь из географической позиции, перевешивала связанные с ней минусы.

Долгосрочный контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривал поставку около десяти миллиардов кубометров газа в год. Он действовал до 2022 года.