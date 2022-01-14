Силуанов заявил о прохождении пика инфляции

Пик инфляции в России пройден, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
По словам главы Минфина, причины высокой инфляции кроются в монетарной политике Центробанка, но она была вызвана необходимостью поддержать граждан и экономику в условиях ограничительных мер из-за пандемии.
Он отметил, что спрос на товары и услуги был «накачан», а предложение не выросло, в результате и произошел рост цен.
«Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение», - цитирует Силуанова РИА «Новости».
Министр сообщил, что с текущего года бюджетная политика приведена в соответствии с «нормальными уровнями» - сейчас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику.
Кроме того, Центробанк в ответ на повышение спроса поднимает ключевую ставку.
«Денежные власти сейчас делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление», - заверил Антон Силуанов.
12 января Росстат предоставил окончательные данные по уровню инфляции в России в 2021 году. По итогам года инфляция составила 8,39%. Продукты подорожали на 10,62%, а услуги - почти на 5%.