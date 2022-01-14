Силуанов заявил о прохождении пика инфляции

Пик инфляции в России пройден, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

По словам главы Минфина, причины высокой инфляции кроются в монетарной политике Центробанка, но она была вызвана необходимостью поддержать граждан и экономику в условиях ограничительных мер из-за пандемии.

Он отметил, что спрос на товары и услуги был «накачан», а предложение не выросло, в результате и произошел рост цен.

«Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение», - цитирует Силуанова РИА «Новости».

Министр сообщил, что с текущего года бюджетная политика приведена в соответствии с «нормальными уровнями» - сейчас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику.

Кроме того, Центробанк в ответ на повышение спроса поднимает ключевую ставку.

«Денежные власти сейчас делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление», - заверил Антон Силуанов.