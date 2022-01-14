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50 минут назад

Украине предрекли коллапс из-за газового просчета Киева

Украинский эксперт Игорь Чаленко заявил, что на сегодняшний день лишь две трети украинцев могут оплатить услуги ЖКХ из-за роста цен на газ в стране. По мнению специалиста, промышленность может «рухнуть», поскольку власти заморозили цену на газ лишь для населения, сообщает агентство РИА ФАН.

Украине предрекли коллапс из-за газового просчета Киева
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметил, что стоимость газа для населения Украины увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Если говорить про Украину, то можно констатировать тот факт, что за последний месяц, о чем говорила государственная служба статистики страны, всего 70% украинцев оплатили услуги ЖКХ. Это свидетельствует о том, что украинцам действительно сегодня трудно оплачивать счета за отопление и газ. Если мы сравним ситуацию с прошлым годом, то выяснится, что стоимость газа для населения Украины выросла на 50%. Хотя власть говорит про стабилизацию цен», — пояснил специалист.

Чаленко подчеркнул, что у производителей сыров, хлеба и других товаров уже возникли проблемы из-за высокой стоимости газа. Помимо этого, пострадала вся промышленность, связанная с газом.

«Пострадала полностью вся промышленность, которая завязана на голубом топливе. Власти думали, что промышленники будут закупать газ по старым рыночным ценам. Промышленность и обычные граждане взаимосвязаны. Если люди останутся без работы из-за сумасшедших цен на газ, они не смогут покупать по увеличенным ценам хлеб, а также оплачивать коммунальные услуги», - сказал эксперт.

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Экономика,РИА ФАН,
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