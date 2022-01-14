Украине предрекли коллапс из-за газового просчета Киева

«Если говорить про Украину, то можно констатировать тот факт, что за последний месяц, о чем говорила государственная служба статистики страны, всего 70% украинцев оплатили услуги ЖКХ. Это свидетельствует о том, что украинцам действительно сегодня трудно оплачивать счета за отопление и газ. Если мы сравним ситуацию с прошлым годом, то выяснится, что стоимость газа для населения Украины выросла на 50%. Хотя власть говорит про стабилизацию цен», — пояснил специалист.