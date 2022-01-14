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22 минуты назад

В ЦБ произошли большие кадровые перестановки

В Банке России произошли большие кадровые перестановки: два заместителя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной покинут свои посты, сообщил регулятор.

В ЦБ произошли большие кадровые перестановки
Фото: ТАССТАСС

Первый зампред Сергей Швецов уйдет с должности 21 марта. Пока он не «принял решение продолжить карьеру» в другом месте. С 25 января свой пост покинет и зампред Дмитрий Скобелкин.

Набиуллина назвала свои броши символической трактовкой экономики

Директор Юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов назначен с 17 января статс-секретарем — заместителем председателя Банка России. На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия Банка России с Государственной Думой и Советом Федерации.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым заместителем председателя ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина поставила низкую инфляцию в заслугу Центробанку. Инфляция в России по итогам прошлого года оказалась почти на треть ниже той, что могла бы быть без повышения ключевой ставки, на которую пошел ЦБ, отметила она. По ее словам, заслугой ЦБ стала оперативная реакция на рост цен в течение всего года.

Экономика,Дмитрий Скобелкин,Алексей Гузнов,Владимир Чистюхин,Эльвира Набиуллина,Сергей Швецов,Центральный банк России,Совет Федерации,Госдума,
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