В ЦБ произошли большие кадровые перестановки

Первый зампред Сергей Швецов уйдет с должности 21 марта. Пока он не «принял решение продолжить карьеру» в другом месте. С 25 января свой пост покинет и зампред Дмитрий Скобелкин .

Директор Юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов назначен с 17 января статс-секретарем — заместителем председателя Банка России. На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия Банка России с Государственной Думой и Советом Федерации .

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина поставила низкую инфляцию в заслугу Центробанку. Инфляция в России по итогам прошлого года оказалась почти на треть ниже той, что могла бы быть без повышения ключевой ставки, на которую пошел ЦБ, отметила она. По ее словам, заслугой ЦБ стала оперативная реакция на рост цен в течение всего года.