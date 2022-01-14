Силуанов оценил готовность российской экономики к новым санкциям

"Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее, - сказал Силуанов в беседе с РБК. - Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются. В целом мы, хочу сказать, выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но, я думаю, что до этого не должно доходить дело".

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Накануне стало известно, что Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России, впервые они были введены летом 2014 года. Параллельно в США был представлен законопроект о новых санкциях против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока угроза новых санкций больше похожа на "игру", а глава Сбербанка Герман Греф заверил, что уже готов "ко всем вариантам развития событий".