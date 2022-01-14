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1 час назад

Найден способ спасти мировую экономику

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн на онлайн-конференции Европейского инвестиционного банка заявила, что считает всемирный налог на выбросы углерода эффективным способом для резкого роста мировой экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

Найден способ спасти мировую экономику
Фото: ReutersReuters

Представитель Банка Англии находит введение углеродного налога «святым граалем». По ее мнению, мера поможет не только снизить объем выбросов парниковых газов, что важно для спасения планеты, но и простимулировать инвестиционную активность, а также прийти к значительно «более высокому уровню экономических показателей в среднесрочной перспективе».

В последнее десятилетие после резкого подъема на фоне развития цифровых технологий в 1990-е годы темпы роста мировой экономики замедлились, что вызывает беспокойство экономистов по всему миру. Британский регулятор считает, что для их роста в ближайшее время всем государствам необходимо сконцентрировать внимание на создании новых отраслей экономики, которые будут нацелены на углеродную нейтральность, а также на изменении потребительского поведения. В противном случае, по мнению Манн, цель так и останется недостижимой.

Выбросы углерода оказывают значительное негативное влияние на глобальное потепление. В прошлом году в результате переговоров на климатическом саммите в Глазго ввели систему обмена углеродными единицами, в рамках которой страны могут делиться своими квотами друг с другом.

С момента принятия Киотского протокола в 1997 году инициативы по ценообразованию на выбросы углерода появились в 65 государствах, однако система работает точечно и не охватывает все существующие отрасли экономики.

Экономика,
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