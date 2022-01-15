В России отказались замораживать цены на продукты

Минпромторг и Минсельхоз заявили, что больше не планируют замораживать цены на сахар и масло

Фото: РИА Новости РИА Новости

Правительство не планирует возвращаться к практике соглашений с бизнесом и торговлей по сдерживанию цен на продовольствие. Для их стабилизации в этом году будут использоваться только рыночные механизмы, сообщили «Газете.Ru» в Минпромторге и Минсельхозе. У экспертов есть сомнения, что правительство сможет снизить инфляцию до прогнозных значений, то есть вдвое.

Видео дня

Летом 2021 года закончилась заморозка цен на сахар и масло. Соглашение между властью, производителями продуктов питания и ритейлерами о сдерживании цен на эти продукты заключили еще в конце 2020 года. По итогам заморозки правительство сообщало, что мера себя оправдала. Однако продовольственная инфляция по итогам прошлого года достигла двузначных значений. Несмотря на это, как заявили «Газете.Ru» в отраслевых министерствах, кабмин пока не собирается возвращаться к сдерживающим мерам.

«Минсельхоз не планирует заключения ценовых соглашений с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями», — сообщило аграрное ведомство.

«Вопрос продления соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятия подобных соглашений по другим товарам не обсуждается», — уведомил Минпромторг.

При этом оба министерства пояснили, как планируют сдерживать продовольственную инфляцию. Минсельхоз рассчитывает на сдерживающий «комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо». Кроме того, Минсельхоз продолжит «господдержку производителей». Это подразумевает в свою очередь стабилизацию себестоимости производства.

В Минпромторге отметили, что механизм ценовых соглашений, действовавший ранее, позволил сдержать цены по крайней мере на растительное масло и сахар.

«Однако в будущем необходимо без заключения подобных соглашений использовать рыночные методы», — отметили в Минпромторге.

Кроме того, Минпромторг и в этом году не откажется от применения механизма, устанавливающего предельные цены на социально значимые товары. Правительство в соответствии с законом о торговле имеет право на срок не более 90 дней заморозить цены, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составил 10% и более, напомнили чиновники.

«Если выявляется, что какой-то товар растет в цене существенно больше, чем растет общая инфляция, Минэкономразвития сигнализирует об этом в соответствующее ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. Ответственные ведомства совместно с ФАС готовят предложения по стабилизации цен», — уточнили «Газете.Ru» в Минпромторге.

Не надо бояться инфляции

Власти боятся высокой, а тем более двузначной инфляции, хотя в этом ничего страшного нет, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В России до кризиса 2008-2009 годов была двузначная инфляция, но это никого не беспокоило, потому что экономика росла. А вот если экономика не растет, тогда рост цен – действительно проблема», — считает Остапкович.

Проблема роста цен тем более не решается регуляторными методами — ограничениями и соглашениями с бизнесом. «Ну не помогут эти ограничения. Только если временно. А проблема — в доходах россиян. Нужно помогать бедным, повышать их платежеспособность, освобождать от части налогов.

Ну зачем брать НДФЛ с медсестры в Нижних Мамырях с доходом ниже прожиточного минимума?» — говорит Остапкович.

Он уверен, что власти должны наконец-то решиться на введение продуктовых карточек. Тогда россияне с низкими доходами смогли бы покупать продукты по ценам ниже рыночных. Эта мера поддержала бы и уровень жизни граждан, и помогла бы отечественному производителю. «Если власти боятся называть это карточками или талонами на питание, назовите их как-то иначе — сертификатами для малоимущих, например. Америка входит в топ-10 по доходам населения, но давно использует такие карточки в рамках программы food stamps», — говорит Остапкович.

Минпромторг еще в 2014-м заявлял о готовности ввести аналог food stamps в России. «Один рубль государственных средств, потраченный покупателем в случае введения программы food stamps, обернется в региональной экономике от трех до пяти раз и принесет максимальный эффект как потребителю, так и производителю и розничной торговле», — отмечалось в официальных документах министерства.

Но до реализации этой программы дело так и не дошло.

Резервы пухнут от денег

У правительства может получиться обойтись только рыночными механизмами контроля за ценами и без насаждения новых соглашений с производителями, предполагает аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

«Вопрос только в том, насколько при этом вырастут цены. В названных министерствах, видимо, ориентируются на прогнозы ЦБ, что инфляция в 2022 году снизится с 8,4% до 4-4,5%. В министерствах полагают, что рост цен на сахар и масло должен уложиться в эти рамки», — говорит Чернов.

Эксперт считает, что достичь в этом году целей по инфляции в два раза ниже, чем она есть уже сейчас, будет очень тяжело.

В текущем году для экономики все еще остается множество негативных факторов. «Во-первых, влияние пандемии на экономику нивелировать не удалось, и пока не известно, что принесет текущий год. А во-вторых, усиливаются геополитические риски», — говорит Чернов.

Смягчить удар от роста цен можно было бы с помощью компенсирующих выплат наименее обеспеченным группам населения, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «В конце концов, почему бы не использовать для этого средства Фонда национального благосостояния (в нем, по данным на декабрь прошлого года, около 14 трлн рублей) и доходы госбюджета. В этом году российский бюджет является планово профицитным», — говорит Беленькая.

Эксперт «Финам» считает, что круг получателей субсидий должен быть ограничен реально малообеспеченными гражданами и учитывать общие доходы семьи (аналогично тому, как предоставляются субсидии на ЖКУ). «Иначе масштабные дополнительные выплаты приведут к новому раунду разгона инфляции», — заключает Беленькая.

Двузначная инфляция рассосется сама по себе, не исключают эксперты. «Каких-то новых мер господдержки населения ждать не стоит. А рост цен будет замедляться. Если исключить риски, что рубль сейчас начал бесконтрольное и продолжительное падение, то есть смысл ожидать, что пик инфляции уже пройден. Инфляция замедлится до 5-7 % к концу года», — прогнозирует ведущий макроэкономист компании FxPro Александр Купцикевич.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников также считает, что у власти не получится стабилизировать цены на продовольствие без применения административных рычагов. «Инфляция на глобальных рынках зашкаливает, она никуда не делась, и продолжает просачиваться на российский рынок. В первую очередь через импорт. Поэтому в какой-то момент российским властям снова придется регулировать цены, в противном случае не избежать их роста до 10%», — говорит Черников.