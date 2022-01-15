Как санкции США могут повлиять на российскую экономику?

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

Помимо этого, активно обсуждается законопроект Сената США о введении очередных антироссийских санкций. Как эти возможные американские санкции в теории могут повлиять на российскую и мировую экономику?

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Главное, на что обратил внимание рынок в документе сенатора Менендеса, — это возможные санкции против российских банков. Упомянуты как государственные, такие как «Сбер» и ВТБ, так и частные, например, «Альфа» и Совкомбанк. Если задействуют новый вариант санкций, то это будет означать попадание банков в черный список, а значит, и блокировку их имущества в США. То есть корсчетов в американской валюте. И по сути, это будет означать отключение от доллара крупнейших банков страны. По факту это будет означать заморозку долларовых расчетов.

Кроме того, санкции могут обязать отказаться от работы с Россией такой системы, как SWIFT. Хотя сложно представить, что США могут командовать крупнейшей международной системой, кстати, со штаб-квартирой в Европе.

Российским банкам, конечно, никто не может помешать работать внутри страны. У нас есть своя эффективная платежная система «Мир». О том, как банки будут решать проблемы в случае самого негативного сценария, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

Иван Уклеин, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»: «Рублевым транзакциям благодаря той архитектуре НСПК, которая была выстроена в 2014 году, в принципе, ничего не угрожает. Валютные расчеты возможно будет проводить через «Мир» и всякие кобейджинговые карты с платежными системами JCB, UnionPay и так далее. Другие банки, не входящие в этот перечень, также могут продолжать обслуживать карты Visa и Mastercard, в том числе валютные. И даже в случае каких-то гипотетических очень серьезных сценариев стоит отметить, что текущий объем валютной наличности у банков, у Центрального банка является достаточным для покрытия обязательств перед физическими лицами».

Разумеется, в случае санкций от работы с попавшими под них банками откажутся Visa и Mastercard. Так было в 2014 году. Но благодаря созданию национальной платежной системы карты работать будут. Внутри страны, естественно. Но помимо банков, в документе упоминается, что под санкции в теории могут попасть российские компании, добывающие природные ресурсы: нефть, газ, уголь, минералы.

Это, пожалуй, главная страшилка российской экономики — санкции по самому жесткому, иранскому принципу. В этом случае мы не сможем поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?

На наш газ приходится 16% от мировой добычи голубого топлива. Россия один из крупнейших экспортеров газа в мире, только в Европу мы планировали в прошлом году продать 183 миллиарда кубометров. Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы даже по итогам провального 2020 года — примерно треть. Заместить ее непросто, если не сказать невозможно. По добыче нефти у нас обычно второе место после США, но время от времени вы выходим и на первое место. Но главный показатель даже не этот. В мировом объеме экспорта наша нефть занимает 11%, Россия является вторым после Саудовской Аравии экспортером нефти в мире. Это и есть наше место во всемирной торговле нефтью. О том, что может произойти на рынке в случае исключения российских углеводородов, говорит президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган:

Евгений Коган, президент компании «Московские партнеры»: «Нефть, в частности (так же, кстати, как и газ), это:очень неэластичные продукты. Что это значит: даже если 1-3% мирового производства прекратят поступать на мировой рынок, цена может улететь очень высоко. А если нам затруднят расчеты, по сути своей, можно ожидать, что цена будет назавтра 150, 180, 200 [долларов за баррель]. Ударить по своему экономическому росту — просто убить его. Потому что если цена на нефть будет: даже 120-130 долларов за баррель, это очень много. 150 — это катастрофа для огромного количества отраслей, это банкротство большого количества предприятий. Мораль: не верю! В чемпионате мира «по стрельбе в коленку» американцы занимают не первую позицию. Причем в стрельбе в коленку собственную, я имею в виду».

Ударить и по нам и по Западу мог бы запрет на экспорт наших металлов, в том числе цветных. Доля России в мировом производстве основных цветных металлов составляет 8,5%. Сложности бы возникли не только у наших компаний, но и у тех, кто делают из нашего сырья, например, электромобили. Документ вообще подразумевает самые широкие санкции, включая вообще любые российские отрасли, ограничения против которых может в интересах национальной безопасности США ввести президент. Но с учетом места российских товаров в ключевых секторах мировой промышленности, верится в такой исход с трудом.