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28 минут назад

Мировой экономике предрекли коллапс из-за новых штаммов

Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) предсказали коллапс мировой экономики из-за пандемии и новых штаммов COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».

Исследование ключевых рисков для мировой экономики на 2022 и следующие годы опубликовали эксперты швейцарской неправительственной организации «Всемирный экономический форум» (ВЭФ). Они опросили более 12 тысяч респондентов из 124 государств и выделили главные проблемы. Все они связаны с последствиями пандемии.

«Вакцинация и ускоренная цифровизация позволили одним странам уже встать на путь быстрого посткризисного восстановления, тогда как другие до сих пор разгребают самые худшие последствия. Половина населения планеты по-прежнему не привита», — констатируют эксперты ВЭФа.

По их мнению, это вызовет разделение мира на «победителей» и «проигравших» в экономическом восстановлении.

В будущем не исключены рост стоимости энергоресурсов, новый виток логистического кризиса, всплеск инфляции, рост числа беженцев. Все больше будут усиливаться социальное расслоение и неравенство в доходах, вырастет безработица.

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Эти угрозы вполне реальны для 97 стран. Из них 16 входят в G20.

Ранее эксперты заявили о наличии иностранных агентов в теневой экономике РФ. Они «дестабилизируют ситуацию в России, всячески способствуя повышению налоговой нагрузки». По данным МВФ, в России размер теневой экономики оценивается уже в 38% ВВП.

Экономика,Видео,газета "Известия",
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