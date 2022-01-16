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20 минут назад

«Вытесняют российский газ»: Европа массово скупает СПГ из США

Рекордное с 2019 года число танкеров с СПГ из США продолжают «атаковать» Европу. Поставки американского сжиженного топлива спровоцировали снижение цен на газ на европейском рынке.

«Вытесняют российский газ»: Европа массово скупает СПГ из США
Фото: ТАССТАСС

Эксперты сообщили, что в ближайшие несколько недель в страны Евросоюза прибудет около 4 млн тонн СПГ из США, пишет «Экономика сегодня».

Параллельно с ростом экспорта СПГ из США заметно снизились поставки российского газа. «Газпром» в первые 10 дней 2022 года экспортировал только 54 млн кубометров топлива в сутки.

В России ранее объяснили сложившуюся ситуацию отсутствием заявок от европейских потребителей.

Экономика,Газпром,ЕС,
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