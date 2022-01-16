«Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг... Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе», – цитирует его ТАСС.