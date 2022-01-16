В России предложили новую пенсионную реформу

«Собственно говоря, признано, что эта реформа, которая реализовывалась с 2002 года, в общем-то, провалилась», - сказала она.

Дмитриева считает, что начать надо с аудита средств, находящихся в пенсионных фондах. С 2002 года НПФ скопили 2,9 трлн рублей. Сейчас эти деньги, по словам депутата, «подвергаются бесконечным рискам».

По ее мнению, надо рассмотреть вопрос о том, что обязательный накопительный пенсионный элемент прекращает своё существование. И после этого провести полный аудит того, что происходит с НПФ и управляющими компаниями, учитывая, что одни из них ликвидированы, а другие находятся в стадии ликвидации.