Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-8° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
13 минут назад

В России предложили новую пенсионную реформу

В Госдуме предложили провести новую реформу пенсионной системы в России, поскольку прежняя «провалилась». С такой инициативой выступила депутат Оксана Дмитриева («Партия роста»), сообщает Regnum.

В России предложили новую пенсионную реформу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Собственно говоря, признано, что эта реформа, которая реализовывалась с 2002 года, в общем-то, провалилась», - сказала она.

Дмитриева считает, что начать надо с аудита средств, находящихся в пенсионных фондах. С 2002 года НПФ скопили 2,9 трлн рублей. Сейчас эти деньги, по словам депутата, «подвергаются бесконечным рискам».

По ее мнению, надо рассмотреть вопрос о том, что обязательный накопительный пенсионный элемент прекращает своё существование. И после этого провести полный аудит того, что происходит с НПФ и управляющими компаниями, учитывая, что одни из них ликвидированы, а другие находятся в стадии ликвидации.

«Здесь нужно принимать принципиальное решение», - сказала Дмитриева.

Ранее в регионах России провели опрос, какой размер пенсии считать достойным. Самые высокие ожидании оказались у жителей Москвы, Петербурга и Хабаровска.

Экономика,Оксана Дмитриева,Госдума,ИА REGNUM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители