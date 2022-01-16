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1 час назад

«Коварный план раскрыт»: Россия и США были в «сговоре» по «Северному потоку-2»

Россия и США уже долгое время находятся в «сговоре» по «Северному потоку-2». С таким заявлением выступил журналист из Украины Максим Минин. Он уверен, что Джо Байден намеренно отказался от введения санкций против газопровода, а переговоры между Америкой и Россией по гарантиям безопасности были нужны для «отвода глаз», пишет «ФАН».

Также Минин убежден, что обвинения в адрес друг друга от представителей обеих стран были необходимы для создания «дымовой завесы». Других объяснений журналист не находит.

Напоминаем, ранее в США отклонили инициативу о введении санкций против «Северного потока-2», объяснив это возможными рисками потери единства между странами Евросоюза.

Польша создала свой аналог «Северного потока»

Экономика,Видео,Джозеф Байден,ЕС,
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