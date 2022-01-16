Россия и США уже долгое время находятся в «сговоре» по «Северному потоку-2». С таким заявлением выступил журналист из Украины Максим Минин. Он уверен, что Джо Байден намеренно отказался от введения санкций против газопровода, а переговоры между Америкой и Россией по гарантиям безопасности были нужны для «отвода глаз», пишет «ФАН».