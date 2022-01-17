Германия заявила об отсутствии препятствий для запуска «СП-2»

«Тут стоит вспомнить слова Мао Цзэдуна: "Когда небо гаснет, все воробьи умирают". Сейчас все обстоит не так. Мы надеемся, что в конечном итоге ситуация улучшится, ведь истории с бряцанием оружием ни к чему нас не приведут. Нам необходимо обсуждать вместе другие темы. "Северный поток-2" — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — сказал Штегнер.