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17 минут назад

Глава МИД ФРГ пригрозила «подходящими мерами» против «Севпотока-2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае эскалации ситуации на Украине правительство ФРГ примет вместе с партнерами «подходящие меры» в отношении «Северного потока-2». Об этом пишет «Коммерсант». Бербок 17 января находится с рабочим визитом на Украине.

Глава МИД ФРГ сделала заявление по «Севпотоку-2»
Фото: ReutersReuters

Она также подчеркнула, что оператор трубопровода Nord Stream 2 пока «не полностью соответствует» законом ЕС, в связи с чем сертификацию «Северного потока-2» пришлось приостановить.

Бербок отметила, что Берлин готов к серьезному диалогу с Россией, так как дипломатия является единственным способом разрядить очень напряженную обстановку. Кроме того, она сообщила о намерении обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым активизацию переговоров в нормандском формате.

Евросоюз отказался обсуждать «Северный поток-2» с Украиной

Напомним, что в декабре руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что процесс сертификации «Северного потока-2» вряд ли завершится в первой половине 2022 года. Газопровод был полностью достроен 10 сентября 2021 года.

17 января депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода в настоящее время нет каких-либо препятствий.

Экономика,Анналена Бербок,Йохен Хоманн,Сергей Лавров,МИД,Бундестаг,ЕС,
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