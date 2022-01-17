Глава МИД ФРГ сделала заявление по «Севпотоку-2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае эскалации ситуации на Украине правительство ФРГ примет вместе с партнерами «подходящие меры» в отношении «Северного потока-2». Об этом пишет «Коммерсант». Бербок 17 января находится с рабочим визитом на Украине.

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Она также подчеркнула, что оператор трубопровода Nord Stream 2 пока «не полностью соответствует» законом ЕС, в связи с чем сертификацию «Северного потока-2» пришлось приостановить.

Бербок отметила, что Берлин готов к серьезному диалогу с Россией, так как дипломатия является единственным способом разрядить очень напряженную обстановку. Кроме того, она сообщила о намерении обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым активизацию переговоров в нормандском формате.

Напомним, что в декабре руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что процесс сертификации «Северного потока-2» вряд ли завершится в первой половине 2022 года. Газопровод был полностью достроен 10 сентября 2021 года.