Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Politico: Еврокомиссия и МЭА готовят атаку по «Газпрому»

Еврокомиссия собирается официально обвинить российского газового поставщика «Газпром» в монополизме и манипуляциях с ценами на топливо. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Politico: Еврокомиссия готовит атаку по «Газпрому»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В условиях роста спроса компания ограничивает поставки, что наводит на определенные мысли. Такое поведение встречается на рынке редко», — приводятся в материале слова Вестаргер.

Поставки «Газпрома» в Европу рухнули почти в два раза

В Politico отметили, что к планам Еврокомиссии также присоединилось Международное энергетическое агентство.

«Мы видим серьезные свидетельства "искусственного усиления спроса" на европейских газовых рынках. Причем, виноват в этом, похоже, государственный поставщик газа из России», — сказал глава МЭА Фатих Бироль.

В издании уверены, что новое антимонопольное дело, которое ЕК угрожает возбудить против «Газпрома», сейчас невыгодно Москве. При этом в Еврокомиссии заявили, что по итогам неофициального расследования деятельности российского газопровода собрали достаточно информации.

Экономика,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,Газпром,Еврокомиссия,
77
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители