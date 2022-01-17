Politico: Еврокомиссия готовит атаку по «Газпрому»

Еврокомиссия собирается официально обвинить российского газового поставщика «Газпром» в монополизме и манипуляциях с ценами на топливо. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
«В условиях роста спроса компания ограничивает поставки, что наводит на определенные мысли. Такое поведение встречается на рынке редко», — приводятся в материале слова Вестаргер.
В Politico отметили, что к планам Еврокомиссии также присоединилось Международное энергетическое агентство.
«Мы видим серьезные свидетельства "искусственного усиления спроса" на европейских газовых рынках. Причем, виноват в этом, похоже, государственный поставщик газа из России», — сказал глава МЭА Фатих Бироль.
В издании уверены, что новое антимонопольное дело, которое ЕК угрожает возбудить против «Газпрома», сейчас невыгодно Москве. При этом в Еврокомиссии заявили, что по итогам неофициального расследования деятельности российского газопровода собрали достаточно информации.