Politico: Еврокомиссия готовит атаку по «Газпрому»

Еврокомиссия собирается официально обвинить российского газового поставщика «Газпром» в монополизме и манипуляциях с ценами на топливо. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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«В условиях роста спроса компания ограничивает поставки, что наводит на определенные мысли. Такое поведение встречается на рынке редко», — приводятся в материале слова Вестаргер.

В Politico отметили, что к планам Еврокомиссии также присоединилось Международное энергетическое агентство.

«Мы видим серьезные свидетельства "искусственного усиления спроса" на европейских газовых рынках. Причем, виноват в этом, похоже, государственный поставщик газа из России», — сказал глава МЭА Фатих Бироль.