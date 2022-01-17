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52 минуты назад

Ситуация с газопроводом «СП – 2» расколола немецкое правительство

В правительстве Германии произошел раскол из-за вопроса о запуске газопровода «Северный поток – 2», пишет News.ru со ссылкой на Financial Times.

Ситуация с газопроводом «СП – 2» расколола немецкое правительство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Немецкая партия «Зеленые» не поддержала начало работы «Северного потока – 2», так как, по мнению ее членов, это может вызвать рост зависимости стран Европы от российского газа.

Вместе с тем, проект поддержали социал-демократы (СДПГ), которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х годов, когда ФРГ возглавлял Герхард Шредер.

В свою очередь действующий канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать санкции против газопровода.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время газопровод «Северный поток – 2» не полностью соответствует европейскому праву.

Кроме того, по ее словам, есть «геостратегические связи». В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Бербок для знакомства с Россией нужно было выбрать дружеские пути, не пытаясь давить или шантажировать.

Экономика,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Игорь Ананских,Герхард Шредер,Госдума,МИД,Financial Times,
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