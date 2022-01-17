Европа и США отказались от идеи отключить России от SWIFT

ЕС и США отказываются от исключения России из мировой финансовой системы; вместо этого страны готовят адресные экономические санкции против российских банков, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Фото: SWIFT SWIFT

США и Европа уже несколько недель обсуждают, как будут реагировать в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией.

Как пишет издание, исключение России из системы Swift может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, а также способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе.

Переговоры между Европой и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать.