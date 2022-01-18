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1 час назад

Евросоюз исключил «превентивные санкции» против России

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза (ЕС) против России по ситуации вокруг Украины, отметив, что проект санкций готовится только на случай эскалации. Его слова приводит РИА Новости.

Евросоюз исключил «превентивные санкции» против России
Фото: ReutersReuters

«Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации», — сказал Боррель, напомнив, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции.

«Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», — сказал глава Евродипломатии.

Ранее Боррель в ходе заседания комиссии Европарламента по иностранным делам оценил вероятность якобы готовящегося «нападения» России на Украину. Он отметил, что это не кажется ему вероятным сценарием. Глава Евродипломатии призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что безопасности Европы не может быть без украинской безопасности.

Экономика,Жозеп Боррель,Европейский совет,Европарламент,ЕС,РИА Новости,
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