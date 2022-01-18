Евросоюз исключил «превентивные санкции» против России

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза ( ЕС ) против России по ситуации вокруг Украины, отметив, что проект санкций готовится только на случай эскалации. Его слова приводит РИА Новости .

«Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации», — сказал Боррель, напомнив, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции.

Ранее Боррель в ходе заседания комиссии Европарламента по иностранным делам оценил вероятность якобы готовящегося «нападения» России на Украину. Он отметил, что это не кажется ему вероятным сценарием. Глава Евродипломатии призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что безопасности Европы не может быть без украинской безопасности.