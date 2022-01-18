Евросоюз исключил «превентивные санкции» против России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза против Москвы по ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

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По его словам, проект ограничительных мер готовится только на случай эскалации.

«Речь о превентивных санкциях не идет... Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации», — сказал политик, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

«Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», — отметил Боррель.

Ранее глава евродипломатии заявил, что ЕС поддерживает переговоры с Россией по контролю над вооружениями, но не в ущерб фундаментальным ценностям и принципам союза. По его словам, ЕС также считает необходимым обсуждать меры доверия, включая механизмы обеспечения прозрачности военных учений.