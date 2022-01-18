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30 минут назад

Евросоюз исключил «превентивные санкции» против России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза против Москвы по ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Евросоюз исключил «превентивные санкции» против России
Фото: РамблерРамблер

По его словам, проект ограничительных мер готовится только на случай эскалации.

«Речь о превентивных санкциях не идет... Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации», — сказал политик, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

«Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», — отметил Боррель.

Ранее глава евродипломатии заявил, что ЕС поддерживает переговоры с Россией по контролю над вооружениями, но не в ущерб фундаментальным ценностям и принципам союза. По его словам, ЕС также считает необходимым обсуждать меры доверия, включая механизмы обеспечения прозрачности военных учений.

При этом, по словам Борреля, диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, но также необходимо ее сдерживание при поддержке Украины.

Экономика,Жозеп Боррель,Европейский совет,Европарламент,ЕС,РИА Новости,
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