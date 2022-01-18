Россиян предупредили о резком подорожании сладостей

В «Верном» уточнили, что Mondelez повысит цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, а на жевательные резинки и леденцы — до 6%. В списке, в который входит более 60 товаров, перечислены жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье «Юбилейное», Oreo и другие. Компания Ferrero повысит цены в среднем на 6% на конфеты Ferrero и Raffaello, товары Kinder, пасту Nutella и другие товары из списка, насчитывающего 130 позиций. «Объединенные кондитеры» и «Славянка» уведомили о повышении закупочных цен до 18%, отметили в «Верном». «Хлебпром» намерен поднять цены до 23% на десерты.