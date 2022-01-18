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30 минут назад

В Киеве допустили «воровство» российского газа

Компания «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок топлива гражданам Украины и промышленности, а также на «воровство» российского транзитного газа в случае острого дефицита «голубого топлива», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заслуженного энергетика Украины Ольгу Буславец.

В Киеве допустили «воровство» российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, сегодня в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 миллиарда кубометров топлива для внутреннего потребления, при этом дефицит газа в первом квартале составляет как минимум два миллиарда кубометров.

«Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», — считает энергетик.

По словам Буславец, у «Нафтогаза» большой дефицит финансовых средств на импорт газа. При этом украинским властям придется «искать» для компании средства на закупки в размере от двух до трех миллиардов долларов.

Как считает бывшая и.о. министра энергетики Украины, если средства для «Нафтогаза» не удастся найти, или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, компания не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. В результате не исключено ограничение или отключение потребления промышленных предприятий, поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего произойдет снижение температуры в домах и будет отсутствовать горячая вода. Кроме того, Буславец допустила отбор российского газа из транзитного потока.

Экономика,Нафтогаз,ЕС,РИА Новости,
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