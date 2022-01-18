В Киеве допустили «воровство» российского газа

Компания «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок топлива гражданам Украины и промышленности, а также на «воровство» российского транзитного газа в случае острого дефицита «голубого топлива», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заслуженного энергетика Украины Ольгу Буславец.

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По ее словам, сегодня в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 миллиарда кубометров топлива для внутреннего потребления, при этом дефицит газа в первом квартале составляет как минимум два миллиарда кубометров.

«Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», — считает энергетик.

По словам Буславец, у «Нафтогаза» большой дефицит финансовых средств на импорт газа. При этом украинским властям придется «искать» для компании средства на закупки в размере от двух до трех миллиардов долларов.