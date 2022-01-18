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33 минуты назад

Европе посоветовали навязать «Газпрому» новые обязательства

Властям Европы следует вынести урок из газового кризиса, который нанес урон континенту этой зимой, а также ввести новые правила хранения и заполнения хранилищ. Об этом пишет автор Bloomberg Джулиан Ли.

Как отмечает Ли, странам было выгодно продать собственные хранилища топлива «Газпрому», компания обеспечивает надежные поставки с 60-х годов, а запасы сырья хранились недалеко от потребителей, причем российская компания брала все расходы на себя.

Этой зимой газовые хранилища были заполнены недостаточно. Европа, как указал автор, решила не прибегать к их аренде, а «Газпрому» не мог их заполнить. Это повлекло за собой дефицит и рост цен на газ.

«Озадачивает тот факт, что Европа никогда не вводила требований к минимальным объемам запасов для иностранных или внутренних компаний, владеющих хранилищами», — отметил Ли.

Он считает необходимым принять меры во избежание повторения дефицита топлива.

«Владение газохранилищами в Европе должно быть сопряжено с обязательством заполнять их до начала зимы», — указал журналист.

17 января стоимость природного газа на европейских биржах начала активно падать. Цены опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В моменте цена падала до 946 долларов за тысячу кубометров. Еще в пятницу, 14 января, расчетная стоимость достигала 1025,2 доллара.

Польша осталась без транзита газа

Также 17 января «Газпром» сообщил, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ 62,6% закачанного летом газа. Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составлял 46,9 миллиарда кубометров, что на 1,091 миллиарда кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Экономика,Видео,Газпром,Bloomberg,
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