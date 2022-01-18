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1 час назад

Крым предложил Сирии свои порты для торговли с Россией

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов предложил Сирии пользоваться крымскими портами для развития торгово-экономических отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Крым предложил Сирии свои порты для торговли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Мурадов сделал во время визита делегации сирийского правительства в Крым.

Он подчеркнул, что крымские порты могут стать «главными южными морскими воротами России» в торговле с Сирией.

«Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций», - заявил он.

Вице-премьер отметил, что другие российские регионы также могут торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков. Он напомнил, что уже существует крымско-сирийский торговый дом с филиалами в РФ и Турции, стороны работают над тем, чтобы нарастить товарооборот.

Ранее в Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение. Мурадов отмечал, что призывы США и ЕС устроить воздушную блокаду Белоруссии после инцидента с посаженным самолетом - «еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас».

Вице-премьер подчеркивал, что курорты Крыма ждут белорусских туристов.

Экономика,Георгий Мурадов,ЕС,
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