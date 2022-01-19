В ходе торгов на Мосбирже днем в среду, 19 января, курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на 1 процент, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме роста в 15:00 доллар опускался до 75,87 рубля, евро — до 86 рублей. В начале торгов обе валюты стоили на рубль дороже. По состоянию на 16:10 доллар скорректировался до 76,16 рубля, евро — до 86,4 рубля.