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24 минуты назад

Курс рубля взлетел

В ходе торгов на Мосбирже днем в среду, 19 января, курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на 1 процент, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме роста в 15:00 доллар опускался до 75,87 рубля, евро — до 86 рублей. В начале торгов обе валюты стоили на рубль дороже. По состоянию на 16:10 доллар скорректировался до 76,16 рубля, евро — до 86,4 рубля.

Российским рынком акций завладел «индекс страха»

Российский фондовый рынок также растет. После нескольких дней рекордного обвала индекс Мосбиржи поднимается на 4,3 процента, до 3473 пункта, индекс РТС — на 4,8 процента, до 1434 пункта.

Экономика,Видео,Московская биржа,
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