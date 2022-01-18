Саудовская Аравия, вероятно, будет наращивать присутствие и поставки в европейские страны, но и Россия будет увеличивать поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, который является более привлекательным и перспективным с точки зрения долгосрочного роста спроса. Об этом «Известиям» заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Напомним, что Саудовская Аравия договорилась обеспечивать примерно половину нефтяного импорта Польши. Она выкупила долю в крупном нефтеперерабатывающем заводе в Гданьске. Восточная Европа всегда воспринималась как российский рынок сбыта нефти, однако сейчас, как пишет издание, ситуация может поменяться. Сейчас ключевым поставщиком нефти в Польшу является Россия, которая больший объем сырья направляет через нефтепровод «Дружба», который проходит через территорию Белоруссии. В октябре польская сторона в связи с проблемами с мигрантами на польско-белорусской границе начала приобретать меньше нефти по «Дружбе» и больше — через терминал в Гданьске.

По мнению Салихова, новый контракт не сигнализирует об отказе или сокращении поставок нефти по «Дружбе».

«Я думаю, что определяющими в данными случае являются не транспортные расходы, а размер дисконта, который готова предоставить Саудовская Аравия в рамках долгосрочного контракта. Скорее всего, Польша будет отказываться от танкерных поставок российской нефти в Гданьск, а не от поставок по нефтепроводу "Дружба"», — считает он.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган отметил, что здесь, вероятно, играет роль политический фактор, ведь поставки из Саудовской Аравии танкерами вряд ли будут дешевле, чем российская нефть по трубе. При этом Польша давно закупает нефть не только у России, но и у Saudi Aramco.

«Поэтому если бы сюда не примешивалась политика в виде очень грубых заявлений от польских высокопоставленных чиновников, то происходящее можно было бы назвать нормальной рыночной ситуацией, когда покупатель предпочел выбрать другого продавца. Тем более нужно понимать, что саудиты дают дисконт к текущим котировкам Brent и Urals» — отметил он.

Салихов сомневается, что заключение подобного контракта связано со стабилизацией добычи в России в последние месяцы.

«Добыча может быть увеличена по мере увеличения буровой активности, ввода новых инвестиционных проектов и смягчения условий соглашения ОПЕК+. В настоящее время Россия и Саудовская Аравия имеют примерно равные объемы добычи, поэтому конкуренция между ними может приводить к некоторому изменению структуры поставок между разными рынками и изменению маржи, но она не может изменить структуру рынка в целом», — добавил он.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что cделка между Saudi Aramco и польской Orlen предполагает покупку саудовцами 30% в нефтеперерабатывающем производстве на побережье Балтийского моря.

Аналитик «Финам» Андрей Маслов отметил, что покупка такого объема мощностей в Прибалтике выглядит как некоторое «вторжение саудитов на российский рынок».