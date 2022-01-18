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1 час назад

«Молдовагаз» попросил у «Газпрома» кредит

Компания «Молдовагаз» обратилась к своим акционерам, среди которых российский «Газпром», за помощью в оплате газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Молдавии не исключили возможности введения режима ЧП из-за газового кризиса. Режим чрезвычайного положения уже вводился в стране с 22 октября по 20 ноября из-за окончания соглашения о поставках газа с Россией. Продлить договор не представлялось возможным из-за долгов Кишинева перед «Газпромом». В итоге была достигнута договоренность о рассрочке выплат.

При этом страна не смогла оплатить положенный на 22 ноября платеж и «Газпром» пригрозил прекратить поставки в течение 48 часов. В связи с этим глава «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов, деньги были найлены. Следующий платеж по договору должен быть сделан 20 января.

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Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что правление компании обратилось за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО «Газпром».

«С просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», - пояснил он.

При этом Чебан подчеркнул, что компания продолжает оптимизацию расходов для перевода молдавской промышленности на свободный рынок.

Экономика,Видео,Вадим Чебан,Газпром,
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