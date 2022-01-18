Компания «Молдовагаз» обратилась к своим акционерам, среди которых российский «Газпром», за помощью в оплате газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Молдавии не исключили возможности введения режима ЧП из-за газового кризиса. Режим чрезвычайного положения уже вводился в стране с 22 октября по 20 ноября из-за окончания соглашения о поставках газа с Россией. Продлить договор не представлялось возможным из-за долгов Кишинева перед «Газпромом». В итоге была достигнута договоренность о рассрочке выплат.

При этом страна не смогла оплатить положенный на 22 ноября платеж и «Газпром» пригрозил прекратить поставки в течение 48 часов. В связи с этим глава «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов, деньги были найлены. Следующий платеж по договору должен быть сделан 20 января.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что правление компании обратилось за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО «Газпром».

«С просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», - пояснил он.