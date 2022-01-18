Стало известно, сколько Белоруссия задолжала РФ

Обязательства развивающихся стран перед Россией превысили $27 млрд, среди должников лидирует Белоруссия. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка пишут «Ведомости».
По информации Всемирного банка, по итогам 2020 года первая пятерка должников России не изменилась. Первое место по задолженности занимает Белоруссия, увеличившая свои обязательства на $200 млн, до $8,3 млрд. Далее идут Бангладеш, Венесуэла ($3,2 млрд), Индия и Вьетнам.
При этом Украина должна России $600 млн и находится в списке должников на девятом месте.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко добились согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре.