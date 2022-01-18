Стало известно, сколько Белоруссия задолжала РФ

Обязательства развивающихся стран перед Россией превысили $27 млрд, среди должников лидирует Белоруссия. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка пишут «Ведомости».

Фото: ТАСС ТАСС

По информации Всемирного банка, по итогам 2020 года первая пятерка должников России не изменилась. Первое место по задолженности занимает Белоруссия, увеличившая свои обязательства на $200 млн, до $8,3 млрд. Далее идут Бангладеш, Венесуэла ($3,2 млрд), Индия и Вьетнам.

При этом Украина должна России $600 млн и находится в списке должников на девятом месте.