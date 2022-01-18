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25 минут назад

Белоруссия задолжала России $8,3 млрд

Обязательства развивающихся стран перед Россией превысили $27 млрд, среди должников лидирует Белоруссия. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка пишут «Ведомости».

Стало известно, сколько Белоруссия задолжала РФ
Фото: ТАССТАСС

По информации Всемирного банка, по итогам 2020 года первая пятерка должников России не изменилась. Первое место по задолженности занимает Белоруссия, увеличившая свои обязательства на $200 млн, до $8,3 млрд. Далее идут Бангладеш, Венесуэла ($3,2 млрд), Индия и Вьетнам.

При этом Украина должна России $600 млн и находится в списке должников на девятом месте.

Украина признала Белоруссию сателлитом России

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко добились согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре.

Экономика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Всемирный Банк,Ведомости,
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