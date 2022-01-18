Российские банки не будут отключать от системы SWIFT в качестве санкций, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Вместо этого власти США и Евросоюза готовят точечные экономические меры против крупнейших кредитных организаций России. При этом Берлин настаивает, чтобы в пакете санкций были исключения для беспрепятственной покупки топлива у компаний из РФ.

Власти США и Евросоюза разработали альтернативу отключению российских банков от системы обмена межбанковскими данными SWIFT, которое больше не рассматривается в качестве возможной меры. Об этом немецкой газете Handelsblatt заявили правительственные источники.

Против РФ могут быть использованы точечные экономические меры – ограничения в отношении крупнейших российских кредитных учреждений. При этом, говорится в материале, Германия требует от Вашингтона исключений – чтобы не возникало проблем с оплатой российских нефти и газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в этот четверг должен встретиться в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Они будут обсуждать санкционную политику двух стран.

При этом в Белом доме после публикации материала Handelsblatt заявили, что ни один из вариантов санкций не исключен.

«Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — заявил чиновник из Совета национальной безопасности Белого дома в разговоре с ТАСС.

14 января глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес отметил в беседе с изданием WirtschaftsWoche, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики западных стран.

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — сказал экономист.

По словам Хермеса, если РФ все же отключат от SWIFT, то Москва может ответить усилением экономических связей с Китаем. Поэтому условный Запад «не получит никакого выигрыша».

«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — резюмировал он.

16 января будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц высказался в похожем ключе. По его мнению, отключение России от SWIFT вызовет негативные последствия для мировой экономики.

«Это может быть ядерной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», — добавил он. Политик призвал «не трогать SWIFT».

США рассматривали антироссийские санкции с использованием SWIFT как одну из мер воздействия на Москву в случае эскалации украинского кризиса. Сенаторы от Демократической партии подготовили законопроект, предполагающий введение блокирующих вторичных санкций в отношении SWIFT и российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) – аналога SWIFT.

15 января немецкое издание Tagesshau сообщило в аналитическом материале, что Россия может уменьшить ущерб от санкций со стороны Запада, использовав СПФС как «уловку». Опрошенные журналистами эксперты рассказали, что Россия использовала в своей платежной системе аналогичные со SWIFT структуру и формат данных. Западные банки могут использовать SWIFT для отправки денег в соседние с РФ государства, а затем средства через российскую платежную систему СПФС будут переводиться в Россию.

Тем не менее, если Россию отрежут от SWIFT, то российские банки лишатся возможности проводить операции с зарубежными финансовыми учреждениями. Это нанесет огромный удар всему миру, убеждены немецкие аналитики. Из-за невозможности осуществить транзакции могут прекратиться поставки нефти и газа из России, что в результате приведет к резкому росту цен на углеводороды, сообщила Tagesshau.

Стоит добавить, что SWIFT не подчиняется властям США или ЕС. В самой компании ничего по поводу возможного отключения РФ от своей системы не говорили.

«Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — говорил в конце 2021 года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее гипотетического вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты Handelsblatt о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

"Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину", - сказал чиновник.

Как отмечала со ссылкой на источники в правительстве ФРГ Handelsblatt, власти США и ЕС уже несколько недель изучают, как реагировать в случае военной операции России против Украины, по мнению участников этих консультаций, полное отключение РФ от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе. Вместе с тем указывается, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключении этого, чтобы продолжать оплачивать импорт газа и нефти из России.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в беседе с РИА Новости заявил, что Запад окажется в невыгодном для себя положении в случае отключения российской банковской системы от SWIFT, создав проблемы для его инициаторов.

Он выразил уверенность в том, что если подобные антироссийские меры все же будут приняты, то у экономики страны хватит сил, чтобы с этим справиться. Что касается последствий, которые ждут инициаторов санкций — они тоже пострадают в значительной степени, так как достаточно часто в работе кредитных организаций в России принимает участие именно зарубежный капитал, отметил сенатор.

«Видимо, они думали, что возьмут нас "на слабо". Но они понимают, что у нас есть другие запасные варианты. Кроме того, при введении подобных односторонних санкций против России мы будем вынуждены создавать свою альтернативную систему, которая впоследствии создаст им конкуренцию», — рассказал Абрамов.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Соединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину.

Данюк подчеркнул, что это заявление нужно расценивать как «попытку некоего давления, создание такой фантомной угрозы для того, чтобы якобы изменить политику России».

Он отметил, что упоминание об отключении от SWIFT всегда озвучивается в контексте «нападения» России на Украину.

«Естественно, Россия на Украину нападать не собирается. Дело в том, что международная система SWIFT действительно в значительной степени упрощает ведение торгово-экономической деятельности, учитывая, что наша экономика экспортно-ориентированная, но есть одна проблема. SWIFT является всего лишь системой, которой пользуются, потому что она действительно самая распространённая и самая эффективная, но никто не говорит о том, что существуют другие механизмы взаимных расчётов», — добавил специалист.

По мнению эксперта, западные страны понимают, что даже если Россия будет отключена от SWIFT, то она всё равно продолжит свою экономическую деятельность.

«Да, может быть будут определённые издержки, может быть, поначалу это будет доставлять определённые сложности, но в перспективе это вырастет в нечто большее, что пошатнёт существующие позиции и США, и Европы, исходя из этого, я думаю, они пытаются заявлять о возможности отключения России только на уровне риторики, в качестве некоей пугалки», — заключил собеседник RT.

Отключение от международной банковской системы SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто перейдет на собственную аналогичную систему. Об этом пишет журнал The Economist, комментируя подобные идеи.

Как обращает внимание автор статьи, вообще реализовать эту инициативу довольно сложно. Первым препятствием на пути отключения от SWIFT будет руководство данной системы, которое старается быть политически нейтральным. К тому же многие европейские страны, такие как Германия, будут выступать против такого шага. Впрочем, прецедент уже существует: несколько лет назад США все же добились отключения иранских банков от SWIFT.

Но в случае с Россией это не принесет ожидаемого результата. Как пишет журнал, российские власти готовятся к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия на Москву. И сейчас РФ готова к такому развитию событий. Российские банки и их иностранные партнеры попросту найдут другие способы взаимодействия, транзакции будут осуществляться через Систему передачи финансовых сообщений.

Зато ущерб будет нанесен Евросоюзу, который зависит от поставок газа из России, а также имеет на ее территории активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов.

Как отмечает The Economist, решение об отключении России от SWIFT также заставит Китай ускорить разработку собственной системы.

Напомним, SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Кабинет министров Федеративной Республики Германия назвал спекуляциями все разговоры о введении санкций против Российской Федерации. Сообщается, что во время «фазы важных переговоров» разговоры о санкциях излишни.

«Сейчас фаза важных переговоров со всеми участниками. Сейчас, с точки зрения федерального правительства, неподходящий момент для спекуляций на тему возможных санкционных мер», - сообщает ТАСС слова представителя Кабмина ФРГ.

ЕС не станет вводить против России превентивные санкции в связи с ситуацией вокруг Украины. Подобный вариант исключил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента. Он подчеркнул, что такой проект готовится только на случай эскалации, сообщает РИА Новости.

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Речь о превентивных санкциях не идёт... Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации, — сказал Боррель.

При этом он подчеркнул, что в случае агрессии против Украины последуют жёсткие меры.

Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над санкциями продолжается, — уточнил Боррель.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и ход мирного процесса. Стороны отметили, что дальнейшую эскалацию агрессии способны предотвратить ограничительные меры, в том числе превентивного характера.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отказался связать переговоры России и США по стратегической безопасности с возможными антироссийскими санкциями. Он указал в беседе с РИА Новости, что не следует говорить о результатах диалога в контексте тех или иных ограничений со стороны западных стран.

«Не стал бы говорить в контексте тех или иных санкций о результатах переговоров. На повестке вполне конкретные комплексные предложения российской стороны, мы ждём письменный ответ по каждому из них со стороны наших западных партнеров», — указал депутат.