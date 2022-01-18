Четыре государства приблизились к дефолту

В 2022 году беднейшие страны мира будут вынуждены резко нарастить выплаты кредиторам, в реструктуризации долгов нуждаются порядка 60% стран с низким уровнем дохода. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на выводы экспертов Всемирного банка.

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74 такие страны должны выплатить $35 млрд, что на 45% превышает показатель 2020 года ($10,9 млрд). Шри-Ланку признали основным кандидатом на государственный дефолт. Следом «эпидемию невыплат» могут поддержать Гана, Сальвадор и Гондурас.

Мир оказался на пороге долгового кризиса в связи с тем, что уязвимые страны во время пандемии занимали средства на рынках капитала, а не у международных организаций, отметили во Всемирном банке. По словам президента организации Дэвида Малпасса, резкое увеличение выплат приходится «на тот момент, когда у бедных стран нет на это ресурсов». Он также отметил, что из-за стремления кредиторов воспользоваться ситуацией с самого начала увеличился риск беспорядочных дефолтов.

Эксперты предупреждают, что наблюдаемые долговые проблемы могут стоить странам десятилетия развития. Во избежание дефолта они могут только договариваться со странами-кредиторами о смягчении условий, а затем начинать такие же переговоры с частными кредиторами.

Информирование о наличии проблемы с выплатой долга означает резкое сокращение инвестиций, указала генсек конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан. В этой связи власти готовы к любому выбору, лишь бы не прибегать к таким мерам.