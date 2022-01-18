Член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Бербок стоит воздержаться от угроз санкций.

«Министру иностранных дел Германии следует воздерживаться от угроз санкций, поскольку угрозы в адрес одной из сторон конфликта никогда не являются хорошим способом урегулирования спора. Первым шагом в правильном направлении в этом отношении стало подтверждение Бербок намерения правительства Германии не поставлять оружие Украине <...> Надеюсь, что Бербок займет столь же разумную позицию по вопросу газопровода «Северный поток — 2» и выразит в Москве волю Германии, чтобы наконец без дальнейших проволочек запустить этот важный <...> проект в эксплуатацию», — заявил Крупалла.

Парламентарий отметил, что энергобезопасность Германии не должна быть предметом «дипломатических угрожающих жестов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизации проекта "Северный поток - 2".

"Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок.

Ситуация вокруг газопровода

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год и пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. По его словам, проект готов, и как только партнеры в Европе примут решение о начале его работы, по трубопроводу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава государства выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

Отношения России и Евросоюза во многом остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и некоторых стран - членов ЕС. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Глава российского дипведомства отметил, что на встрече с германской коллегой теме отношений между Москвой и Брюсселем было уделено большое внимание.

"Они [отношения РФ и ЕС] во многом, к сожалению, остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и группы антироссийски настроенных стран - членов Евросоюза", - подчеркнул Лавров.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для ряда должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Саммит ЕС в марте 2015 года постановил, что экономические санкции против Москвы должны оставаться в силе до выполнения Минских соглашений, не уточняя, что должно случиться, если их выполнение будет блокировать Киев.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предостерегла от использования энергетики "как оружия" и заявила, что в противном случае будут последствия, в том числе для проекта "Северный поток - 2".

"В нашем коалиционном договоре нового правительства мы отметили, что в отношении всех инфраструктурных проектов, в том числе это касается "Северного потока - 2", действует европейское энергетическое законодательство. И поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта, которая пока приостановлена. Наше правительство подчеркивало, что если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе для этого трубопровода", - сказала она во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

Сообщается, что на встрече стороны «предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины», а также «ход мирного процесса». Как заявили в Киеве, на переговорах было «отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции», передает РИА «Новости».

Зеленский и Бербок «выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в «нормандском формате». При это сообщается о «единстве подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей».

Президент Украины назвал «Северный поток – 2» «геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы». По версии украинской стороны, Киев и Берлин «совместно констатировали, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования».

Киев заявил об «общности подходов» к «развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно «зеленой» трансформации и возобновляемых источников энергии». Подчеркивается, что «практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике».

Германия и Россия должны продолжать сотрудничество в области энергетики. Об этом заявил во вторник в Гамбурге вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Трансляцию его пресс-конференции с градоначальником Гамбурга Петером Ченчером провело министерство в интернете.

"Мы зависим от партнерства друг с другом, нам нужен газ, а России нужны деньги", - сказал представитель партии "Союз-90"/"зеленые".

Говоря о ситуации вокруг "Северного потока - 2", Хабек напомнил, что сертификация газопровода в Германии на данный момент приостановлена, поскольку проект пока не полностью соответствует европейским нормам. Он выразил убеждение, что процесс вынесения решения "будет профессиональным".

Глава комитета по внешней политике бундестага социал-демократ Михаэль Рот призвал правительство ФРГ принять меры в отношении различных проектов с РФ, в том числе газопровода «Северный поток-2», в том случае, если Москва «спровоцирует» эскалацию на Украине и введет туда свои войска. Его цитату приводит издание Politico.

Говоря о невозможности вести дела как раньше, член бундестага, вероятно, призывает к закрытию ряда проектов — в том числе «Северного потока-2».

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«Всем сторонам должно быть ясно, что в случае дальнейшей военной эскалации мы не можем просто вернуться к обычному ведению дел [с Россией]. Евросоюз должен выложить на стол все варианты, как можно отреагировать на агрессию», — подчеркнул он.

Рот особенно подчеркнул, что подобные вопросы касаются не только Германии, они должны обсуждаться в рамках ЕС.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в попытках спровоцировать конфликт, заявляя, что не собирается нападать. При этом в Киеве говорят об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

В правительстве Германии выявились разногласия внутри правящей «светофорной коалиции», когда в очередной раз поднялся вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает здание Financial Times, поясняющее, что мнения «Зелёных» и социал-демократов по газопроводу в корне различаются. Также было выдвинуто мнение, что с началом работы трубопровода европейские страны станут значительно сильнее зависеть от российского газа.

Согласно материалу издания, немецкая партия «Союз 90/Зелёные» не стали поддерживать начало работы газопровода, объясняя свой отказ возможным ростом зависимости страна Европы от российского голубого топлива.

Однако проект поддержали приверженцы Социал-демократической партии (СДПГ), которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х, когда во главе страны находился Герхард Шрёдер. При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать санкции против «Северного потока — 2».

Анналена Бербок, занимающая должность главы МИД Германии, заявила во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 17 января, что для полного одобрения проекта «Северный поток — 2» германским регулятором, трубопровод должен соответствовать европейскому праву. Она уточнила, что в коалиционном соглашении есть положение, гласящее, что для энергопроектов в Германии действует европейское право, что касается и российского проекта СП-2.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что главе МИД Германии Анналене Бербок нужно было выбрать для знакомства с Россией дружеские пути, а не пытаться давить или шантажировать. Поводом послужили высказывания немецкого министра о том, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен в связи с тем, что проект только частично соответствует европейскому праву, а его реализация якобы несёт геостратегическую нагрузку.

Германия заинтересована в использовании всех имеющихся способов передачи газа, то есть не только через российский газопровод «Северный поток-2» (СП-2), но и через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес, передает ТАСС.

Хермес призвал власти Германии исключить политический аспект в процессе сертификации и введения в эксплуатацию российского газопровода СП-2. По его словам, в условиях острой необходимости в природном топливе ФРГ намерена использовать и СП-2, и украинскую ГТС одновременно.

«Последние несколько месяцев очень четко показали нам, что на время энергетического перехода в Европе мы будем зависеть от природного газа. Для надежных поставок нам нужна украинская транзитная сеть, а также "Северный поток-2". Эти маршруты не должны противопоставляться друг другу», — заявил Хермес.