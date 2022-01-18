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36 минут назад

В Германии назвали число дней до исчерпания запасов газа

Хранилища Германии заполнены на 50,6%, что соответствует теоретической доступности рабочего газа почти на 18 суток. Об этом говорится в ответе Минэкономики ФРГ на депутатский запрос, который оказался в распоряжении «РИА Новости».

В Германии назвали число дней до исчерпания запасов газа
Фото: ReutersReuters

«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 11 января 2022 года газохранилища Германии заполнены на 50,6%. Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», — указано в тексте документа.

В середине декабря немецкая газета Handelsblatt сообщала, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии опустился до «исторически низкого уровня». Тогда запасы топлива в ФРГ составляли примерно 59%.

Экономика,Минэкономразвития,Handelsblatt,РИА Новости,
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