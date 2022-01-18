В «Северном потоке-2» увидели угрозу для отношений США и ФРГ

Из-за ситуации с приостановкой сертификации «Северного потока-2» и расширяющимся влиянием России между США и Германией могут начаться разногласия. Угрозу для отношений двух стран увидели источники, близкие к Белому дому, мнение которых приводит Bloomberg.

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Представители Вашингтона сомневаются в готовности Берлина вводить жесткие санкции против Москвы. В связи с этим американские политики начинают говорить о «проблеме Германии».

Депутат бундестага и спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид считает, что США «легко говорить», поскольку им не придется платить высокую цену за введенные санкции.