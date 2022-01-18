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1 час назад

В «Северном потоке-2» увидели угрозу для отношений США и Германии

Из-за ситуации с приостановкой сертификации «Северного потока-2» и расширяющимся влиянием России между США и Германией могут начаться разногласия. Угрозу для отношений двух стран увидели источники, близкие к Белому дому, мнение которых приводит Bloomberg.

В «Северном потоке-2» увидели угрозу для отношений США и ФРГ
Фото: ReutersReuters

Представители Вашингтона сомневаются в готовности Берлина вводить жесткие санкции против Москвы. В связи с этим американские политики начинают говорить о «проблеме Германии».

Депутат бундестага и спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид считает, что США «легко говорить», поскольку им не придется платить высокую цену за введенные санкции.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон заявил, что приверженность соглашениям по эксплуатации газопровода позволит наоборот укрепить отношения Москвы и Берлина, а также обеспечить надежное и экономически эффективное энергоснабжение Германии. В этой связи он также призвал не вводить санкции против проекта.

Экономика,Бундестаг,Bloomberg,
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