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33 минуты назад

В Белом доме подтвердили возможность отключения России от Swift

Белый дом не исключает возможности отключения России от международной платежной системы Swift. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА «Новости».

По ее словам, администрация США продолжает консультации с европейскими партнерами на этот счет.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что США и Евросоюз передумали отключать РФ от SWIFT. В статье отмечалось, что данные действия способны привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.

По информации издания, вместо этой меры в США и ЕС начали «обсуждать вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков».

Экономика,Видео,Администрация США,ЕС,РИА Новости,
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