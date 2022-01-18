В Белом доме подтвердили возможность отключения России от Swift

Белый дом не исключает возможности отключения России от международной платежной системы Swift. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА «Новости».

По ее словам, администрация США продолжает консультации с европейскими партнерами на этот счет.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что США и Евросоюз передумали отключать РФ от SWIFT. В статье отмечалось, что данные действия способны привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.