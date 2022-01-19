Простой «Северного потока-2» может повлечь за собой потери доходов бюджета РФ и подорожание газа внутри страны, если в течение года ситуация не изменится. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам консультанта VYGON Consulting Ивана Тимонина, заморозка «Северного потока-2» сделает ускоренное расширение производства сжиженного природного газа (СПГ)и развитие газохимии единственными вариантами реализации экспортного потенциала. Кроме того, неясность, касающаяся сроков сертификации и запуска «Северного потока-2», влияет на динамику развития российской СПГ-индустрии, полагает эксперт.

Тимонин подчеркнул, что строительство СПГ-заводов и газохимических производств стимулирует развитие регионов, транспортной и социальной инфраструктуры, дает заказ промышленности и судостроению. Но в то же время, по его словам, бурное развитие отрасли СПГ и газохимии в настоящее время возможно лишь за счет нынешних налоговых льгот. Эксперт отметил, что разработка месторождений газа, которые являются ресурсными базами для предприятий СПГ в Арктике, не облагается налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение 12 лет. Тимонин указал на то, что в 2020 году с месторождений «Газпрома» бюджет смог получить по налогу на добычу (НДПИ) 875,9 млрд рублей. Он напомнил и о действующей для СПГ нулевой экспортной пошлине. В 2021 году экспортная пошлина принесла в бюджет около 14 млрд долларов, уточнил Тимонин.

Падение доходов от экспорта трубопроводного газа создаст сложности для субсидирования более низких внутренних цен на газ, финансирования газификации, подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Кроме того, ситуация повлечет за собой сокращение доходов казны, предупредил он.

Европа является основным импортером российского газа (170-200 млрд кубометров). На восток в дальнейшем экспорт составит чуть менее 90 млрд кубометров в год. Потребление газа будет увеличиваться в Европе благодаря выводу из эксплуатации угольных и атомных электростанций, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – увеличению энергопотребления. Соответственно, рост экспорта в АТР и так будет происходить через увеличение производства СПГ. Последствия для экономики России могут быть неоднозначными, если такой же рост производства СПГ потребуется для экспорта в Европу.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что газопровод «Северный поток-2» несовместим с действиями России, которые она считает «агрессивными». Сейчас газопровод «Северный поток-2» проходит процедуру сертификации в Германии.