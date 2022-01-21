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21 минуту назад

Глава немецкого региона Швезиг: ФРГ нуждается в "Северном потоке - 2" для энергоперехода

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг во время приема Восточного комитета немецкой экономики заявила о необходимости скорейшей сертификации "Северного потока - 2", сообщает немецкое издание Zeit.

В Германии заявили об острой необходимости запуска «СП-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее мнению, Берлин должен сконцентрироваться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией". Швезиг подчеркнула, что благодаря поставкам российского газа Германия сможет перейти к возобновляемым источникам энергии.

"Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики", - заключила политик.

"Северный поток - 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время нет каких-либо препятствий, необходимо лишь выполнить ряд требований.

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