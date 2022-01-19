Задержка с запуском газопровода "Северный поток - 2" плоха и для участников проекта, и для потребителей, и для экономического развития Европы в целом. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил мер против "Северного потока - 2" в случае агрессии Москвы против Киева. Комментируя эти заявления, представитель Кремля заметил, что России "регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит".

"Коммерческий международный проект "Северный поток - 2" отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время", - констатировал Песков.

При этом он согласился, что обстановка на Украине, "действительно, весьма и весьма напряженная".

"Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Москва хотела бы, чтобы ее визави, в том числе в Берлине, тоже обращали на это внимание, добавил Песков. "А отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим, они важны для нас. И мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать", - отметил он.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год и пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. По его словам, проект готов, и как только партнеры в Европе примут решение о начале его работы, по трубопроводу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава государства выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

Из-за ситуации с приостановкой сертификации газопровода «Северный поток — 2» и увеличивающегося влияния России между США и Германией могут начаться разногласия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

По словам представителей Вашингтона, Белый дом вряд ли введет жесткие санкции против Москвы. В этой связи американские политики начинают говорить о «проблеме Германии».

Депутат бундестага и спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид, который принимал участие в формировании новой правительственной коалиции в Германии, в беседе с изданием заявил о том, что США «легко призывать Германию к более жесткой позиции».

«Запад должен спросить себя, готов ли он заплатить экономическую цену, включая возможный энергетический бойкот. Есть веские причины не делать этого», — сказал он.

Ранее обозреватель Гай Чазан в статье для британского издания Financial Times заявил, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии.

В МИД РФ заявили, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна быть своевременно осуществлена, вне политической конъюнктуры.

«Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», — отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что «Северный поток — 2» внесет «существенный вклад» в обеспечение энергобезопасности Евросоюза.

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок процесс сертификации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Лавров сообщил журналистам, что обратил внимание Бербок на контрпродуктивность попыток политизации этой темы.

Российский министр также отметил, что проект направлен на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предостерегла от использования энергетики "как оружия" и заявила, что в противном случае будут последствия, в том числе для проекта "Северный поток - 2".

"В нашем коалиционном договоре нового правительства мы отметили, что в отношении всех инфраструктурных проектов, в том числе это касается "Северного потока - 2", действует европейское энергетическое законодательство. И поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта, которая пока приостановлена. Наше правительство подчеркивало, что если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе для этого трубопровода", - сказала она во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что функционирование проекта «Северный поток — 2» будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины, передаёт ТАСС. При этом, по его словам, ни Еврокомиссия, ни ЕС не могут запретить его строительство, если это сделано по европейским нормам.

Wikipedia

Конечно, он связан с военной ситуацией на Украине, это очевидно. Вы не можете предположить, что мы готовимся ввести санкции с одной стороны в случае агрессии, а с другой — будем открывать инфраструктуру. Но если всё пойдёт хорошо, будет деэскалация и ничего не случится, тогда этот вопрос только в руках регуляторов, — сказал Боррель.

В настоящий момент, по его словам, «Северный поток — 2» закончен и ждёт утверждения регуляторов — немецкого и европейского. Они должны определить, сможет ли газопровод работать внутри системы поставок газа в ЕС. Боррель отметил, что институты Евросоюза не могут запретить строительство инфраструктуры, если она возведена в соответствии с правилами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом увязывание СП-2 с вопросами безопасности Европы. До этого замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что газопровод подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части атлантического сообщества.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт считает, что Германии не стоит смешивать тему «Северного потока — 2», который является чисто экономическим проектом, и ситуацию вокруг Украины. По её словам, украинский конфликт необходимо решить посредством переговоров.

Власти США считают, что возможность остановки проекта трубопровода «Северный поток – 2» является действенным рычагом влияния на Россию в контексте ситуации вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей задали вопрос, имеют ли США гарантии от правительства Германии, что проект «Северный поток – 2» будет остановлен в случае вторжения России на Украину. Псаки отметила, что сертификация проекта и так сейчас остановлена.

Wikipedia

«И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода «Северный поток – 2» является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию в настоящий момент», – передает ее слова ТАСС.

Правительство Германии не должно препятствовать сертификации газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

По его словам, разные стороны, руководствуясь разными мотивами, пытаются смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Котре подчеркнул, что данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим.

Сайт Штеффена Котре

"Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы", - цитирует ТАСС депутата.

Котре убежден, что правительство Германии должно ускорить реализацию проекта, а вот замедление сертификации "Северного потока-2" идет на пользу лишь третьей стороне, а именно - Соединенным Штатам.

У стран-членов НАТО нет единой позиции по теме запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, трансляция доступна в YouTube.

«Между странами НАТО есть разные взгляды на вопрос о "Северном потоке-2", но все страны альянса согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии. По многим причинам — как экологическим, так и по соображениям безопасности», — сказал генсек и призвал членов альянса к диверсификации.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен в течение 2022 года. Причём его запуск скажется на газовых ценах, отметил он в интервью «Известиям».

Я уверен, что «Северный поток — 2» запустят, и я уверен, что это произойдёт в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется, — подчеркнул Келер.

Он добавил, что после этого следует ожидать стабилизацию цен.

Я знаю, что европейские партнёры, которые вместе с «Газпромом» участвовали в «Северном потоке — 2», очень заинтересованы в долгосрочных отношениях с крупнейшим поставщиком газа в Европу, — указал глава ассоциации.

Келер считает, что «Газпром» не заинтересован в высоких ценах, поскольку они отпугивают покупателей, что ведёт к снижению уровня потребления газа.

Простаивающий без работы "Северный поток-2" может считаться символом газового кризиса в Европе и неприлично дорогих энергоресурсов. У России финансовых потерь из-за этого нет, высокие цены на газ окупили все вложения в проект. Но если ситуация в течение года не изменится, то это может привести к потерям доходов бюджета и подорожанию газа внутри страны.

Заморозка "Северного потока-2" сделает ускоренное расширение производства сжиженного природного газа (СПГ) и развитие газохимии единственными вариантами реализации нашего экспортного потенциала. Неопределенность в отношении сроков сертификации и запуска "Северного потока-2" на фоне острой потребности Европы в газе косвенно - через свой вклад в формирование ценовой конъюнктуры - оказывает воздействие и на динамику развития российской СПГ-индустрии, считает консультант VYGON Consulting Иван Тимонин.

С одной стороны, строительство СПГ-заводов и газохимических производств стимулирует развитие регионов, транспортной и социальной инфраструктуры, дает заказ промышленности и судостроению. Ожидается, что только СПГ-предприятия создадут в России около 80 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, газохимия - это продукция с высокой добавленной стоимостью, то есть прибылью выше, чем при простой торговле газом.

С другой стороны, бурное развитие отрасли СПГ и газохимии сейчас возможно лишь благодаря существующим налоговым льготам. Например, разработка месторождений газа, которые являются ресурсными базами для предприятий СПГ в Арктике, не облагаются налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение 12 лет. В кризисный для углеводородов 2020 год с месторождений "Газпрома" бюджет получил по НДПИ 875,9 млрд рублей. Также для СПГ действует нулевая экспортная пошлина. На трубопроводный газ она составляет 30%. В 2021 году экспортная пошлина принесла в бюджет приблизительно 14 млрд долларов.

Как отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, снижение доходов от экспорта трубопроводного газа может усложнить субсидирование более низких внутренних цен на газ, финансирование газификации, а также сократит доходы казны. По его мнению, сейчас в целом стоит вопрос о скорости монетизации запасов газа на севере Ямала и прилежащем шельфе. Подход "гипс снимают, клиент уезжает", поэтому нужно срочно добыть как можно больше и продать в виде СПГ, абсолютно несбалансирован, тем более что уровень локализации технологий и промышленных компетенций в этой области идет не очень быстро, считает эксперт.

Снижение доходов от экспорта трубопроводного газа усложнит финансирование газификации