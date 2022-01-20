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1 час назад

Бербок уличили в «переобувании» в вопросе российского газа

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала, что ФРГ заинтересована в российском газе. В интервью «Украине.ру» Рар отметил, что ранее Бербок хотела сделать из «Северного потока-2» «руину на дне Балтийского моря», однако канцлер Олаф Шольц ее переубедил .

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что «Северного потока-2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — сказал Рар.

По мнению политолога, в настоящее время Бербок ведет себя как представитель конструктивной немецкой дипломатии, а не только «Партии зеленых».

«Бербок сказала, что нам по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России. Пожалуйста, мы хотим надежности поставок нам газа», — указал Рар.

Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года. Теперь его должен одобрить немецкий регулятор.

Ранее в январе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ ожидает от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, военная агрессия против Украины обернется серьезными экономическими и политическими последствиями.

Транзит газа через Украину рекордно рухнул

19 января представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы канцлера Германии, заявил, что России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Песков отметил, что отказ от запуска газопровода плохо отражается на европейских потребителях газа и всех участниках процесса.

Экономика,Видео,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Александр Рар,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД,
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