Бербок уличили в «переобувании» в вопросе российского газа

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала, что ФРГ заинтересована в российском газе. В интервью «Украине.ру» Рар отметил, что ранее Бербок хотела сделать из «Северного потока-2» «руину на дне Балтийского моря», однако канцлер Олаф Шольц ее переубедил .

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что «Северного потока-2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — сказал Рар.

По мнению политолога, в настоящее время Бербок ведет себя как представитель конструктивной немецкой дипломатии, а не только «Партии зеленых».

«Бербок сказала, что нам по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России. Пожалуйста, мы хотим надежности поставок нам газа», — указал Рар.

Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года. Теперь его должен одобрить немецкий регулятор.

Ранее в январе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ ожидает от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, военная агрессия против Украины обернется серьезными экономическими и политическими последствиями.