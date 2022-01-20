На Сахалине указали на необходимость дополнить проект курильского офшора

В Госдуме сейчас готовятся к принятию во втором чтении поправки в Налоговый кодекс. Изменения коснутся льготных условий ведения бизнеса на Курильских островах и создания там свободной таможенной зоны. Как выяснила "Газета.Ru", законопроект, внесенный правительством, скорее всего, придется дорабатывать. Документ вызывает вопросы и у депутатов, и у экспертов. Например, правовое управление Госдумы в заключении на законопроект обратило внимание, что определение особой экономической зоны (ОЭЗ) через географическое наименование "Курильские острова" не вяжется с действующим законом об ОЭЗ, принятым в 2005 году. В законопроекте не было определено, включаются ли в данную зону примыкающие к Курильским островам внутренние морские воды?% "Индивидуальные предприниматели законопроектом к числу резидентов особой экономической зоны не отнесены", - указывается также в заключении правового управления. В Сахалинской областной думе имеют свои пожелания к законопроекту. Одно из них - снять запрет на добычу песка и строительного камня в прибрежных водах. В противном случае не получится построить больше дорог, жилья, офисов, логистических центров. "На Сахалине 90%, а на Курильских островах 100% месторождений песка и более 50% месторождений строительного камня расположены в пределах водоохранной зоны моря. Невозможность добычи инертных строительных материалов на территории области приводит к необходимости их доставки с материковой части РФ, что повышает стоимость строительства", - говорится в заключении на законопроект. Ежегодно на поставку строительных материалов на Курильские острова (только для целей строительства жилья) из бюджета выделяются субсидии в размере более 100 млн. рублей, уточняют областные депутаты. Кроме того, как отметили региональные депутаты, необходимо снять часть законодательных ограничений, касающихся "развития товарной аквакультуры Сахалинской области". Первое чтение законопроекта состоялось 17 января. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, представители бизнеса с момента регистрации на территории Курильских островов "в течение 20 лет не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций". Кроме того, курильский бизнес будет иметь право применять пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% вместо 30%. Еще одна важная преференция - законопроектом устанавливается возможность применять на Курилах процедуру свободной таможенной зоны. ^^^Против офшоризации Курил^^^ Но предусмотрен ряд ограничений. Налоговые преференции не распространяются, например, на производство подакцизных товаров; на бизнес, связанный с добычей и переработкой углеводородов. Не планируются предоставлять преференции и для проектов по вылову ценных видов морских моллюсков, ракообразных (за исключением артемии и креветок). Льготы при этом будут предоставляться автоматически, если компания не имеет обособленных подразделений, находящихся за пределами Курильских островов. А также, если компания, зарегистрировавшись на Курильских островах, не начнет заниматься посреднической деятельностью. Третье условие: доля доходов компании от пассивной деятельности (например, процентный доход по долговым обязательствам) не превышает 10% от всех доходов, учитываемых при определении размера налога на прибыль. Законопроект не случайно ограничивает преференции компаниям, ведущим торгово-посредническую деятельность, отмечает директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян. "Эти ограничения внесены в законопроект, чтобы избежать риска офшоризации региона", - говорит Вардапетян. Он согласен с мнением о том, что новый закон "может стать драйвером для развития регионального туристического потенциала". Но при условии, что на Курилах серьезно нарастят необходимую инфраструктуру - начнут строить больше дорог, проводить газификацию, развивать телекоммуникации. Эксперт НИУ ВШЭ Евгений Куценко уточняет, что сейчас намечаются очередные стимулы, связанные с добычей или эксплуатацией уже имеющихся природных ресурсов. "Льготы, преференции - хороший шаг. Но Дальний Восток уже стал де-факто меккой для разного рода льготных режимов: помимо территорий опережающего развития (ТОР), это особые экономические зоны (ОЭЗ), Свободный порт Владивосток, это технологическая долина на острове Русский, это преференции, относящиеся к арктической зоне", - перечисляет Куценко. Но вдохнуть в территорию экономическую жизнь могут только люди: молодежь, активные профессионалы, предприниматели, инвесторы… Проблема именно в том, как привлечь на Курилы профессионалов своего дела, или хотя бы остановить отток населения с Дальнего Востока, считает эксперт. "Существуют серьезные риски, что введение еще одного преференциального режима, пусть и на 20 лет, не станет решающим фактором экономического подъема Курильских островов, считает Куценко.%%% По его мнению, одна из возможных альтернатив - мультинациональный правовой режим, представляющий инвесторам право использовать регуляторные нормы той страны, откуда они приехали. Идея в том, чтобы бизнес буквально не ощущал границ при организации бизнеса. Это касается не только налогов, но и проектирования, и строительства объектов, и найма персонала. Нечто подобное реализуется в Сколково на базе Московского медицинского кластера израильской клиники "Хадасса". Там действуют международные нормы ведения бизнеса, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для ремейка "Властелина колец" Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков 19 января выразил уверенность, что преференционный режим на Курильских островах примут в весеннюю сессию. Заодно детализировал замысел этого законопроекта. "Помимо традиционных участников рыбной отрасли будем делать упор на туристические проекты. Курилы – это необыкновенно красиво", - сказал министр. Он считает, что острова не уступят по красоте природы Новой Зеландии. "В Новой Зеландии снималась трилогия "Властелин колец". Мы заинтересованы в таких проектах на Курилах, приглашаем как российские, так и международные творческие группы, киностудии", - объявил министр. Он выразил надежду, что его услышат и в Японии, что инвесторы из этой страны также будут развивать бизнес на Курилах. В Госдуме уверены, что ко второму чтению законопроект будет доработан с учетом большинства высказанных пожеланий. "Можно много предлагать, где и как улучшить законопроект. В том числе и в части рыбной ловли, аквакультуры, тризма. Но не сомневаюсь, бизнес найдет себе ниши для применения своих усилий по этому закону, в том числе и японский бизнес", - сказал "Газете.Ru" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат считает, что 20-летний срок преференций, если он считается экспертами недостаточным, можно будет потом продлить. При условии, что закон за годы реализации докажет свою эффективность.