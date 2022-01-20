США задумали ограничить ввоз в Россию одного товара

В случае эскалации конфликта на Украине США могут запретить ввоз в Россию одного товара. Как узнало агентство Reuters, речь идет об импорте микросхем. По данным агентства, ограничения могут коснутся блокирования доступа страны к глобальным поставкам электроники.

Источники агентства рассказали, что Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) направила запрос в Совет национальной безопасности Белого дома, чтобы оценить возможности задуманных экспортных ограничений. Вашингтон отказался комментировать эту информацию и указал только, что американская сторона готова к любым жестким санкциям против России.

Ранее президент США Джо Байден пообещал России невиданные санкции в случае ее вторжения на Украину. Кроме того, он назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. Американский лидер пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения России на Украину. Как уточняла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу.