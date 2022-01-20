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40 минут назад

На Украине заявили о сговоре РФ и США по «Севпотоку-2»

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден заключили тайные договоренности, которые касаются запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш».

На Украине заявили о сговоре РФ и США по «Севпотоку-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает, что именно с этим связаны утверждения Запада о якобы «готовящейся российской агрессии» России против Украины.

«Учитывая, что по договоренностям надо запустить «Северный поток-2», а это будет большое предательство для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии «Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить "Северный поток"», — подчеркнул эксперт.

Корнейчук отметил, что Киев устраивает такой расклад, и он «подыгрывает» российско-американским договоренностям. Эксперт также обвинил западных партнеров Киева в том, что они согласились на завершение строительства «Северного потока-2», хотя понимают, что от этого может пострадать Украина.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы, связанные с «Северным потоком-2», а также проведение саммита в «нормандском формате».

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее заявила, что Соединенные Штаты разрабатывают с Европой, в частности с Германией, меры, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток-2».

Россия не раз опровергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Он подчеркнул, что США не предоставили доказательств своих обвинений.

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