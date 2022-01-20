Байден пригрозил лишить Россию доллара

Президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвященной году со дня начала его правления, заявил, что Россию ждет катастрофа в случае эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

«Если они сделают то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике», — сказал президент США.

Он подчеркнул, что РФ в таком случае грозят невиданные санкции.

«Он [президент России Владимир Путин] никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — сказал Байден.

По его словам, банкам РФ, в частности, могут запретить проводить операции с долларом. Экономические последствия могут быть жесткими, подчеркнул политик.

«В дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами», — заявил Байден.

Также американский лидер выразил мнение, что российские власти не хотят полномасштабного конфликта.

«Во-первых, я думаю, что он [Владимир Путин] все еще не хочет полномасштабной войны. Во-вторых, считаю ли я, что он будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет? Да, я думаю, что так и будет. Но я думаю, что он заплатит за это серьезную и огромную цену», — сказал президент США.

Джо Байден также сказал, что Украине вряд ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО. По его словам, стране еще нужно выполнить для этого ряд условий, а кроме того для этого требуется поддержка всех членов Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что имеют в виду американские власти, когда говорят о гипотетическом нападении России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письменное заявление Псаки.

«Президент [Джо] Байден четко говорил российскому президенту [Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — написала она.

Псаки отметила, что российская стратегия предполагает не только военные действия. По ее словам, против Украины могут быть использованы «кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований». Ответ на это будет «решительным зеркальным и единым», процитировала она американского президента Джо Байдена.

Американский президент Джо Байден заявил, что украинский кризис может непреднамеренно перерасти в войну. Главу Белого дома цитирует РИА «Новости».

«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого года президентства.

Байден отметил, что надеется на понимание сложившейся ситуации президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер находится не в том положении, чтобы доминировать в мире, добавил он.

В том же выступлении американский президент заявил, что Путин сейчас находится перед «суровым выбором» — эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США, недавно посетивших Киев, не ждать возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе со стороны Москвы и ввести санкции уже сейчас. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информированный источник.

«Президент очень четко дал понять: санкции против "Северного потока 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны», — рассказал источник, близкий к Зеленскому.

По словам собеседника агентства, в Киеве считают, что угрозы санкциями неэффективны и «в лучшем случае нейтральны», а в худшем случае они якобы только поощряют президента России Владимира Путина.

Ранее с таким призывом выступил министр обороны Украины Алексей Резников. Он предложил незамедлительно ввести упреждающие санкции против России. По его мнению, это позволит предотвратить якобы назревающий российско-украинский конфликт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Запад «покалечит» российскую экономику, если Москва продолжит агрессию против Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа. Блинкен и Зеленский во время встречи обсудили ещё экономическую помощь и ситуацию с региональной безопасностью. Американская сторона также заявила, что увеличит оборонную помощь Украине.

«Блинкен вновь подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнёрами покалечат российскую экономику, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», — отметили в пресс-службе Госдепа.

Госсекретарь также рассказал украинскому лидеру о прошедших переговорах представителей России, США, НАТО и ОБСЕ, которые состоялись 10–13 января.

В 2015 году на тот момент президент США Барак Обама заявлял, что российская экономика «разорвана в клочья» после санкций Запада. Ограничения против России ввели в 2014 году после воссоединения страны с Крымом.

В начале января 2022 года стало известно, что новый пакет санкций Вашингтона против России может включать в себя жёсткие ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, а также отключение от международных платёжных и банковских систем. Такие меры уже действуют в отношении Кубы, Ирана, Сирии и Северной Кореи.

Financial Times позже написала, что Россия достаточно хорошо подготовлена к последствиям возможных санкций со стороны американцев. По словам газеты, РФ стала меньше зависеть от иностранных инвесторов, а также успешно проводит политику, направленную на снижение зависимости от доллара.

Вторжение на Украину «станет катастрофой» для Москвы и «самым серьезным событием с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны». Все эти заявления президента США Джо Байдена были сделаны в ходе двухчасовой пресс-конференции, и большая ее часть была посвящена России.

По словам Байдена, Россия в случае эскалации столкнется с «жесткими экономическими последствиями», а ее банки не смогут проводить операции с долларами. По мнению Байдена, пока в Москве не приняли окончательного решения по поводу действий в отношении Украины. Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность, полагает он.

Байден не исключает возможности нового саммита с Владимиром Путиным и рассказал о недавнем разговоре:

«Две вещи, которые он сказал мне, два условия. Первое — Украина никогда не станет членом НАТО, второе — на Украине не будет стратегических вооружений. По поводу второго условия мы можем провести работу. Что касается первого условия, вероятность того, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО, крайне невысока из-за требований по демократическим реформам. Так что у нас есть над чем работать и что обсуждать».

Байден сказал, что у России есть военное преимущество над Украиной, и в случае вооруженного конфликта страна победит, но в будущем понесет потери — «в ближней, среднесрочной и краткосрочной перспективе». По его словам, масштаб санкций США и союзников будет зависеть от конкретных действий Москвы.

Эти заявления Байдена вызвали в США большое замешательство, рассказывает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Коробков. По его словам, ни пресса, ни политический истеблишмент не поняли, что сказал Байден:

Андрей Коробков

профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук

«Они это прочитали таким образом, что Байден послал Путину сигнал, что он готов разделить санкции. Если будет полномасштабное вторжение с взятием контроля над какими-то значительными территориями, тогда санкции будут очень мощные, такие, которых не ожидал Путин. Причем конкретно говорилось среди прочего, что будет полностью заблокировано обращение доллара через российские банки. Если же вторжение будет ограничено по масштабу и по тем средствам, которые будут использованы, то санкции будут применены, но они не будут иметь такого масштаба, как в первом случае. Это сразу вызвало яростную реакцию как республиканцев, так и многих демократов, которые начали давить на Байдена. Мгновенно последовала реакция Белого дома, выступила пресс-секретарь Джен Псаки, которая как бы дезавуировала то, что говорил Байден, и сказала, что санкции будут применяться в любом случае, каков бы ни был масштаб военного вмешательства. Все это вызвало большое замешательство и в очередной раз ударило по престижу Байдена. Ясно, что Байден посылал сигнал, что можно договориться и обе стороны могут предпринять определенные действия, которые позволят им сохранить лицо: и одной, и другой. Но одновременно, что он имел в виду, было не совсем понятно. Это вызвало бурную реакцию и в прессе, и в политическом истеблишменте, которые потребовали немедленного вмешательства Псаки с тем, чтобы как-то замять скандал, который начал разгораться. То есть с одной стороны Байден говорил о том, что санкции будут не только масштабными, но они удивят даже Путина, они могут быть не теми, которые ожидались и о которых давно говорилось. В то же время он как бы разделил потенциальные действия России на очень масштабные и относительно ограниченные, как бы намекнув, что реакция на них в США может быть различной. Я смотрю телевидение и вижу, что они сами изумленные от этого заявления. Может быть, за этим какая-то хитрая политическая игра, а может он просто ляпнул, не подумав».

Президент Байден выразился неудачно, за что и подвергся критике со стороны внутриполитических оппонентов, согласен Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ситуация вокруг Украины и проблемы безопасности в той же стадии, так что разговор продолжится:

Федор Лукьянов

председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

«Байден высказался, с его точки зрения, с точки зрения позиционирования американского президента неудачно. Он сказал чистую правду, что естественно в ситуациях подобных той, что сложилась, когда стороны глубоко не доверяют друг другу и при этом ждут подвоха, всегда главный вопрос — это масштаб действий и масштаб противодействий. То, что он сказал, ничего в этом нет особенного. Понятно, что если малое действие, то и противодействие не полномасштабное, и наоборот. Но говорить это публично ему не стоило, потому что за это сразу уцепились, полагая, что он тем самым дает как бы карт-бланш на действия России, заверяя в том, что на них до определенного уровня реакции не будет. Делать из этого выводы, что Байден готов терпеть какой-то вид российских действий, а какой-то не готов, я бы не стал, это уже разгонка, интерпретации со стороны, прежде всего, его оппонентов. Сами украинцы и восточные европейцы тут же переполошили всех с тем, чтобы немедленно получить опровержение, что они и получили от Белого дома. Но не надо видеть черную кошку в темной комнате. Я думаю, что объяснений, заявлений и разъяснений будет куча, будет еще заявление Псаки или еще кого-то, но обращать на это слишком большое внимание не надо, потому что так работает современная публичная среда. Байден дал повод, за него уцепились, прессе нужны сенсационные брейки-ньюс, оппонентам нужен повод еще раз указать, что у нас не президент, а не пойми что. Пару дней пошумят, потом это все смоется следующими событиями».

Байден не планирует отвечать России отправкой войск на Украину даже в случае российского вторжения на ее территорию, пишет агентство Associated Press.

«Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — говорится в сообщении.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России потеряют возможность проводить операции с долларом США.

«Я склоняюсь к тому, что это передёргивание фактов, потому что запрет России использовать доллар в качестве платёжной валюты нанесёт удар прежде всего по самой Америке, по США», — сообщил сенатор.

Как отметил Джабаров, в случае введения такой меры многие страны «побегут от доллара», поскольку он станет «опасным».

«Если они запретят хождение доллара стране, которая является крупнейшим поставщиком энергоресурсов, другого сырья, то, я думаю, проблемы возникнут не у России, а у стран, с которыми мы будем работать. Тогда мы будем пытаться делать расчётной валютой российские рубли», — рассказал Джабаров.

Подобные попытки запугивания со стороны США длятся уже больше месяца — с момента предоставления Россией письменных предложений по гарантиям безопасности, подчеркнул он.

«Они, извините, «выпрыгивают» из-за стола, чтобы как-то попугать Россию, поугрожать, добиться каких-то преимуществ», — заключил собеседник RT.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в соцсетях обратил внимание на то, что президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по случаю первой годовщины со дня вступления в должность главы государства говорил об Украине как о территории, которая полностью подчиняется Вашингтону.

Так, американский лидер, говоря о российских предложениях по гарантиям безопасности, отметил, что Соединённые Штаты «могут что-то сделать» с размещением стратегических вооружений на Украине в обмен на некие ответные шаги «в европейской части России».

«Заметили, что Байден уже говорит об Украине как о подчиненной территории и ведет торг о том, что там будет размещено? Для „суверенной Украины“, конечно, наглядный урок», — написал Косачев.

Ранее Байден заявил, что на данный момент Киев не может рассчитывать на вступление в НАТО, поскольку нужно проделать ещё очень большую работу в области проведения демократических и военных реформ.

Президент США заявил, что в случае эскалации ситуации Москва столкнётся с «жёсткими экономическими последствиями».

Столичные банки не смогут проводить операции с долларами, добавил он.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что к словам Джо Байдена нельзя серьёзно относиться. По мнению собеседника, подобными заявлениями президент пытается отвлечь общественность от внутренних и внешних проблем Соединённых Штатов Америки.

«Байден ничего нового не сказал. О санкциях, угрозах говорится много раз. Темой агрессии России против киевского режима тоже восемь лет подряд кормят и население и Украины, и Европу, и мир. У них внутренних и внешних проблем выше крыши, но им надо отвлечь таким удобным приёмом. Россия уже стала той темой, которая очень хорошо воспринимается публикой, и эта тема навязана. И Китай ещё. Вот они на этих двух темах спекулируют в интересах внутренних. Нужно поменьше обращать внимание на то, что кто-то что-то сказал. Всегда реагировать на всякий чих — это показывать, что ты серьёзно к нему относишься. Я бы не стал серьёзно относиться ко всякой чепухе».

США в случае эскалации конфликта на Украине могут ввести санкции против отдельных российских банков, но это не затронет всю банковскую сферу и все долларовые операции. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Накануне американский президент Джо Байден пообещал России «жесткие экономические последствия» в случае нападения на Украину. По его словам, при таком сценарии отечественные банки не смогут проводить операции с долларами.

«Я тоже хотел бы знать, каким образом это может быть сделано, это у Байдена надо спросить. Потому что это угроза санкциями, не вникая в суть банковских операций. Такой шантаж вызывает вопросы. Наверное, по отношению к каким-то отдельным банкам отдельные санкции возможны, но в целом угрожать, что российские банки не смогут проводить операции – это странно звучит», - объяснил Тосунян.

При этом, по его словам, российская сторона должна была предвидеть подобные угрозы и перевести расчеты и в другие валюты.

«В иностранной валюте соизмеримы стали операции в евро и в других валютах, но долларовая доля составляет значительную часть – близко к половине. В этом смысле это наша недоработка, что мы многие операции, в том числе по углеводородам, продолжаем вести в долларах. Это не только касается взаимодействия с американцами, с представителями других стран расчёты тоже почему-то в долларах осуществлялись. Внутри России доля доллара сократилась и во вкладах, и в других операциях. Любая такая конфронтация, конечно, неблагоприятна, это видно и по индексам, и по фондовому рынку, и по курсу валют. Конечно, это все политические шантажи, игры, ничего позитивного в этом нет, но смертельного тоже нет, потому что все-таки мы довольно самодостаточная страна в определенной степени», - отметил он.

Тосунян также призвал россиян не спешить конвертировать валютные накопления на фоне подобных заявлений, ведь курс доллара в этом случае продолжает расти.

«Наоборот получается, что курс доллара растет, поэтому в некотором смысле раскачка непонятно, в какую сторону срабатывает для вкладчиков. Те, кто в долларах имеют вклады, при том, что проценты по этим вкладам ничтожно низкие, получается, что они выигрыше, когда конвертируют в рубли. Но все-таки риски есть, если это не для вкладов с последующей конвертацией, а для осуществления платежей, у людей некое напряжение возникает. Люди начинают задумываться, а вдруг у меня карта банка, который подпадет под санкции. Но тут, думаю, это больше политический шантаж и спекуляции», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

На торгах в четверг, 20 января, российский фондовый рынок открылся ростом основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это произошло, несмотря на угрозы президента США Джо Байдена ввести невиданные санкции, если Россия вторгнется на Украину.