На Украине нашли альтернативу российскому газу

Украинская компания «Нафтогаз Тепло» намерена использовать на ТЭЦ страны биотопливо, которым может выступать щепа или солома. Об этом в интервью агентству «Интерфакс Украина» заявил генеральный директор компании Виталий Михайлов.

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По словам Михайлова, перед «Натфтогазом Тепло» (дочерняя компания «Нафтогаза») стоит задача уменьшить потребление метана и максимально увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве тепла и электроэнергии.

Он рассказал, что компания находится в процессе создания платформы для сотрудничества с частными партнерами и развития местного бизнеса по производству биосырья.

«Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для производства тепла и электроэнергии ежегодно требуется определенное количество биосырья. Будь то щепа или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес», - заявил руководитель «Нафтогаза Тепло».

Он отметил, что также может использоваться топливо из «специально переработанного мусора».

Михайлов отметил, что уже сегодня украинские ТЭЦ могли бы работать на биотопливе, но в стране нет организованного рынка биомассы.

«Можно создать станцию, однако нужно еще развивать сегмент логистики. Сырье есть, но его сложно приобрести в достаточном количестве, ведь отсутствует развитый рынок», - сказал он.

По словам руководителя «дочки» «Нафтогаза», предложенная местному бизнесу модель с долгосрочным контрактом станет «очень серьезным толчком» для создания этого рынка.